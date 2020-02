Opera 67 wprowadza Konteksty, czyli nowy sposób pracy z zakładkami

Najnowsza edycji przeglądarki Opera wprowadza w niej nowy sposób organizacji zakładek. Można teraz posegregować je w pięciu różnych Kontekstach. Czyli?

Wielu użytkowników korzysta z tej samej przeglądarki zarówno w domu, jak i pracy. Często jest na niej wiele otwartych kart. Opera postanowiła pomóc w ich organizacji i wprowadziła Konteksty - jest to możliwość grupowania ich w pięciu odmiennych kategoriach, np. do pracy, do rozrywki, sieci społecznościowe, itp. Każdy Kontekst można dowolnie nazwać i nadać mu oddzielną ikonę. Nowa funkcja została umieszczona u góry paska bocznego, zaś ikonka aktywnego kontekstu jest podświetlana na niebiesko. Praktyczne zastosowanie tego rozwiązania pokazuje poniższy klip wideo:

Ponadto do przeglądarki Opera dodano narzędzie tabcycler. Działa w sposób podobny do mechanizmu przełączania się pomiędzy aplikacjami w systemie MacOS. Można korzystać z niej przy użyciu skrótu Ctrl+tab. Inna nowość to mechanizm wykrywania zduplikowanych kart - po najechaniu kursorem na kartę, strony internetowe z tym samym adresem są podświetlane.

Przy okazji premiery Opery z numerem 67, producent przypomniał, że w 2019 roku ukazało się aż siedem wersji przeglądarki, a także zaprezentowano Operę GX - przeglądarkę gamingową. Pochwalił się również, że liczba użytkowników Opery na komputery PC wzrosła o ponad 17 proc. w okresie pomiędzy trzecim kwartałem 2018 r. a tym samym okresem w 2019 r. Obecnie korzysta z niej na co dzień ok. 68 milionów osób.