Opera GX - pierwsza na świecie mobilna przeglądarka dla graczy

Od dziś Opera GX Mobile jest dostępna w wersji beta na Androida oraz iOS. Jakie jej cechy sprawiają, że gracze powinni zwrócić na nią szczególną uwagę?

Opera ogłosiła dziś wprowadzenie Opery GX Mobile na rynek. Producenta zachęcił do tego sukces desktopowej wersji przeglądarki. Użytkownicy edycji mobilnej będą mogli korzystać z przycisku szybkiego działania (FAB) z wykorzystaniem wibracji i sygnałów haptycznych. Dzięki funkcji Flow pojawia się możliwość synchronizowania danych między przeglądarkami na różnych urządzeniach. Jak informuje Opera: "Flow to specjalny zaszyfrowany messenger z samym sobą, który pozwoli graczom na przesyłanie poradników, tutoriali oraz buildów postaci pomiędzy urządzeniami".

Na mobilnej Operze GX można uzyskać dostęp do GX Corner. Jest to specjalny serwis prezentujący informacje ze świata gamingu, w tym o promocjach i premierach. Po zainstalowaniu przeglądarki gracze mogą wybrać jeden z czterech dostępnych motywów: GX Classic, Ultra Violet, Purple Haze czy White Wolf. Inne przydatne funkcje Opery GX Mobile obejmują wbudowaną funkcję blokowania reklam, a także blokadę komunikatów o polityce wobec plików cookie, które psują przyjemność z przeglądania. Użytkownicy Opery GX Mobile są również chronieni przed atakami, które próbują używać ich urządzeń do wydobywania kryptowalut.