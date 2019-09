Opera GX - ponad milion pobrań i nagroda Red Dot

Gamingowa wersja przeglądarki Opera została pobrana już milion razy, a ponadto uhonorowano ją nagrodą Red Dot.

Opera GX zadebiutowała w czerwcu b.r. w wersji Early Access. Jest dedykowana graczom, dlatego oferuje szeroki wachlarz funkcji, umożliwiających nie tylko personalizację wyglądu, ale też ograniczenie użycia zasobów procesora i pamięci. Do dnia dzisiejszego pobrano ją ponad milion razy, co świadczy o rosnącej popularności. Otrzymała również nagrodę Red Dot w kategorii "Interfejs i komfort użytkownika". Tu warto dodać, że wyróżnienie to przyznawane jest od 1955 roku, a otrzymują je te firmy, które oferują produkty mające wysokiej klasy design.

Krystian Kolondra, EVP Opera, Head of Browsers, mówił w dniu premiery GX:

"Operę GX stworzyliśmy dla ludzi, którzy kochają gry i poświęcają wiele czasu na budowanie swoich zestawów gamingowych. Chcemy zaoferować im przeglądarkę idealnie dopasowaną do ich potrzeb. Wierzę, że Opera GX spotka się z pozytywnym odzewem w świecie gamingowym."

Ponad milion pobrań zdecydowanie świadczy o pozytywnym odzewie.