Opera Reborn 3 - nowe wcielenie popularnej przeglądarki

Opera wypuściła na kanale deweloperskim nową wersję przeglądarki - o numerze 59 i nazwie kodowej R3 (Reborn 3). Jak możemy przeczytać na jej stronie, ma za zadanie na nowo zdefiniować, czym ma być "współczesna przeglądarka".

Opera 59 ma być pierwszą na świecie przeglądarką desktopową gotową na Web 3.0. Najnowsza edycja skupia się na poprawkach interfejsu i wyglądu, co ma za zadanie zwiększyć komfort z jej używania. W tym celu usunięto wszystkie linie pomiędzy elementami, aby treść strony znajdowała się w centrum uwagi użytkownika, a przeglądarka nie rozpraszała zbędnymi elementami. Do tego dodano dwa motywy - jasny i ciemny. Oba były inspirowane technikami fotograficznymi, które oddają w niepowtarzalny sposób natężenie barw. Mają nie tylko ładnie wyglądać, ale również pozwalać na lepsze wyeksponowanie wyświetlanych treści.

Motyw biały ma nastrajać optymistycznie i nowocześnie, podczas gdy czarny to klasyczna elegancja i odpoczynek dla wzroku. Nie zmienił się minimalistyczny interfejs, jednak nie oznacza on mniejszej funkcjonalności w porównaniu z innymi przeglądarkami. I jak zapowiadają deweloperzy - to się nie zmieni. Co natomiast zmieniono w R3, to niewielkie przesunięcie funkcji w menu w taki sposób, aby były one łatwiej dostępne. Jak napisano na blogu Opery: naszą wizją jest minimalizm umożliwiający lepszą funkcjonalność na codzień.

Nowa Opera będzie mieć zintegrowany krypto-portfel, który pozwoli na przeglądanie Web 3 przy jednoczesnym załatwianiu krypto-transakcji. Aby było to możliwe, należy sparować portfel kryptowalut z desktopową Operą oraz edycją Opera for Android.

Jeśli masz ochotę na wypróbowanie przeglądarki w wersji deweloperskiej:

-kliknij tutaj, aby pobrać przeglądarkę Opera w wersji instalacyjnej

-kliknij tutaj, aby pobrać przeglądarkę Opera w wersji przenośnej