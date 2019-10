Opera na Androida ma od dziś zupełnie nowy wygląd

Nowy interfejs najnowszej Opery na Androida wykracza poza ciemno-jasne motywy i przedstawia nowy design. Opera dodaje też wsparcie dla nowych blockchainów, w tym Bitcoina.

Nowa Opera ma całą paletę barw dostępną zarówno w trybie jasnym, jak i ciemnym. Otrzymała też płaski design i łagodniejsze kształty. Została też przeprojektowana tak, aby każdy ruch użytkownika miał jak największe znaczenie, co w praktyce oznacza skrócenie animacji przejścia, dzięki czemu można szybciej osiągać swoje cele.

– Opera była jedną z pierwszych aplikacji, które wprowadziły ciemny motyw. Zrobiliśmy to przed iOSem czy Androidem. Teraz przygotowujemy naszą przeglądarkę na rok 2020 –powiedział Stefan Stjernelund, Product Manager Opery na Androida. – Nasza nowa filozofia interfejsu użytkownika skupia się na emocjach.

Nowy interfejs Opery skupia się na zmniejszaniu liczby rozpraszających elementów. Oczywiście przeglądarka nadal oferuje też wszystkie flagowe funkcje takie jak nielimitowany VPN, wbudowane blokowanie reklam czy portfel kryptowalut. Użytkownicy zyskali do nich jeszcze szybszy i łatwiejszy dostęp. Przeglądarka jednocześnie oferuje wiele opcji, które pozwalają ją dostosować do własnego gustu i upodobań, co ma umożliwić przeglądanie sieci jeszcze bardziej atrakcyjne z wizualnego punktu widzenia. W przerobionej sekcji „Wygląd” dodano kilka opcji kolorystycznych, umożliwiając użytkownikom dostosowanie przeglądarki do własnych upodobań i preferencji. Od teraz możliwa jest zmiana koloru interfejsu na niebieski, czerwony, szary, zielony lub fioletowy. Każda z barw dostępna jest w ciemnym i jasnym motywie. Motyw przeglądarki może też dostosować się do motywu systemu Android lub być ustawiony niezależnie. Oznacza to, że Opera daje użytkownikom pięć opcji kolorów, z których każda dostosuje się do jasnego lub ciemnego motywu.

Opera to pierwsza z liczących się przeglądarek, która wprowadziła portfel kryptowalut, umożliwiając tym samym bezproblemowy dostęp do sieci Web 3, zdecentralizowanego internetu przyszłości. Opera dodała teraz również obsługę nowych blockchainów: Bitcoin i TRON. To oznacza, że po raz pierwszy możemy zapłacić tymi kryptowalutami w internecie bezpośrednio z przeglądarki, nie wykorzystując żadnych rozszerzeń. W tej wersji Opera umożliwia transfery środków w walutach Bitcoin, Ethereum oraz TRON bezpośrednio z przeglądarki. Przeglądarka współpracuje też z ekosystemem zdecentralizowanych aplikacji w sieci TRON.