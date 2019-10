Opera otrzymała mechanizmy blokujące śledzenie

Nowa edycja popularnej przeglądarki Opera zostanie wyposażona w nowe mechanizmy blokujące elementy śledzące użytkowników w sieci.

Opera o numerze 64 będzie kładła jeszcze większy nacisk na ochronę prywatności użytkownika. Zastosowane w niej mechanizmy blokujące mają utrudnić elementom śledzącym - zwłaszcza od reklamodawców - podążanie przez sieć za użytkownikiem. Ma to wpłynąć nie tylko na zwiększenie anonimowości, ale również na samą wydajność przeglądarki. Bez "szpiegów" strony mają ładować się szybciej o 23%, w czym pomoże również doskonale znany użytkownikom, wbudowany ad-blocker. Joanna Czajka, product manager Opery, dodała także, że wraz z nową wersją przeglądarki dochodzą bardziej zaawansowane opcje związane z prywatnością.

Co poza tym? Ulepszono narzędzie do tworzenia zrzutów ekranu - działa podobnie jak rozwiązanie w Edge czy Firefoxie, umożliwiając wycinanie wybranych fragmentów strony lub jej całej. Nowość to możliwość zapisania za jego pomocą całej witryny (w formacie PDF), a także zamazywania jej fragmentów i dodawanie tekstu (trzy czcionki do wyboru). Internauci już ochrzcili to rozwiązanie mianem "narzędzia do tworzenia memów". Warto dodać, że narzędzie umożliwia natychmiastowe przesłanie wycinka na konto użytkownika na Twitterze.

Nowa edycja przeglądarki Opera jest dostępna do pobrania na tej stronie. Jeśli używasz którejś z wcześniejszych wersji, kliknij na ikonkę Opery w lewym, górnym rogu i wybierz z listy Aktualizacja i odzyskiwanie. Przeglądarka zostanie automatycznie zaktualizowana do edycji 64.