Opera prezentuje funkcję, na którą nie wpadła konkurencja

Nowa funkcjonalność nazywa się Lucid Mode. Co uzyskasz dzięki jej wprowadzeniu?

Lucid Mode to funkcja w popularnej przeglądarce internetowej Opera, która sprawi, że każdy materiał wideo będzie wyglądać lepiej. Składa się ze zintegrowanych mechanizmów mających na celu poprawienie jakości materiałów wideo oraz grafik statycznych. Jak to działa? Jak czytamy w informacji prasowej:

W przypadku odtwarzania wideo, na przykład na YouTube, TikToku, Instagramie, Facebooku lub Twitterze, pojawia się charakterystyczny “pływający” przycisk. Po jego włączeniu wideo zyska na ostrości i wyrazistości

Brzmi to nieźle, ale czy tak naprawdę jest? Postanowiłem to sprawdzić. Faktycznie, na górze klipu na YT widzimy mały oznaczenie "Lucid Mode off".

Fot.: H Tur/PC World

Po kliknięciu na niego obraz się zmienia - i rzeczywiście jest lepiej. Bardziej ostro, wyraziście i z głębszą kolorystyką. Oto moje porównanie.

Zobacz również:

Fot.: H Tur/PC World

Jak zapowiada Opera, w roku 2023 otrzymamy jeszcze więcej zaskakujących nowości. Jeśli będą tak udane, jak Lucid Mode - nie mam nic przeciwko. Niestety, póki co nie podano, co nas jeszcze czeka, ale może to i lepiej. Każdy lubi być zaskakiwany w miły sposób.

Źródło: Opera