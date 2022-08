Opera wprowadza serwis VPN w wersji premium. Czy warto się skusić?

Proponowany przez Operę subskrybowany serwis premium działa bez konieczności instalowania jakiejkolwiek aplikacji. Ile kosztuje?

Opera ma darmową usługę VPN od wielu miesięcy, jednak jeśli komuś tego mało, teraz zyska dodatkowe możliwości. Usługa nazwana po prostu VPN Pro ma spełniać potrzeby użytkowników, którzy szukają pełnej ochrony. Jedna subskrypcja chroni do 6 różnych urządzeń z systemem Android i Win lub Mac. Umożliwia dostęp do ponad 3000 prywatnych serwerów sieciowych w ponad 30 wirtualnych lokalizacjach na całym świecie, a użytkownicy mogą przejść na specjalny tryb oszczędzania danych.

Opera VPN Pro umożliwia swobodne korzystanie z sieci, w tym transfer danych. Wszelkie informacje są szyfrowane specjalnymi algorytmami. Może być używany na Androidzie 6.0 i nowszych wersjach systemu, zaś na każde platformie instrukcja aktywacji jest taka sama: zalogowanie się do konta Opera, wybór okresu subskrypcji i postępowanie zgodnie z instrukcjami. No właśnie, a za ile to wszystko? Jak czytamy w informacji prasowej:

VPN Pro jest obecnie dostępna dla użytkowników na większości rynków na całym świecie. Każdy może skorzystać z 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego i 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Usługa ma ograniczoną czasowo cenę ofertę promocyjną: 26,99 PLN za miesiąc, 13,49 PLN miesięcznie z subskrypcją 6-miesięczną i 8,99 PLN miesięcznie z 12-miesięczną subskrypcją na ochronę VPN. Aby odkryć wszystkie zalety VPN Pro, wystarczy wejść na dedykowaną stronę. Dla tych, którzy chcą już korzystać w pełnej ochrony VPN Pro, dostępna jest subskrypcja.

Ponadto Opera oferuje specjalny wakacyjny bezpłatny miesiąc z nieograniczonym bezpiecznym połączeniem VPN. Otrzyma go każdy, kto zasubskrybuje VPN Pro przed 31 sierpnia.

