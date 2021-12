"Operation Fortune": Guy Ritchie zapowiada najnowszy film. W obsadzie Jason Statham!

Najnowszy film brytyjskiego reżysera pojawi się w kinach w przyszłym roku. Czy "Operation Fortune: Ruse de guerre" może okazać się kolejnym hitem?

W kwietniu tego roku do kin trafił Jeden gniewny człowiek. Gwiazdą produkcji wyreżyserowanej przez Guy'a Ritchi'ego był Jason Statham, znany między innymi z Szybkich i Wściekłych, Transportera i Niezniszczalnych. Film spotkał się z dobrym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Cieszy nas zatem wiadomość, że obaj panowie pracują nad kolejną produkcją, którą obejrzymy w 2022 roku.

W ostatnich dniach w sieci pojawiły się pierwsze oficjalne fotografie z planu, a dziś sam reżyser opublikował plakat nadchodzącego filmu:

Oryginalny tytuł brzmi Operation Fortune: Ruse de guerre. O głównej roli Jasona Stathama wiedzieliśmy już jakiś czas temu. Sam Guy Ritchie mówił wprost, że szukał wymówki do ponownej współpracy z aktorem, ponieważ zawsze cieszy go możliwość pracy z nim. Potwierdza to krótki rzut na filmografię reżysera. Widzimy tam, że dla obu panów jest to już piąty wspólny projekt. Kogo jeszcze znajdziemy w obsadzie filmu? Na naszych ekranach pojawią się Hugh Grant (Dżentelmeni, Boska Florence, Cztery wesela i pogrzeb), Aubrey Plaza (Legion, Parks and Recreation), Josh Hartnett (Helikopter w ogniu, Pearl Harbor), Cary Elwes (Stranger Things, Piła, Powstanie) ora Bugzy Malone (Dżentelmeni).

Film opowie nam historię brytyjskiego superszpiega Orsona Fortune, ktorego zadaniem jest powstrzymanie dużej sprzedaży broni przez miliardera i handlarza bronią Grega Simmondsa. W tym celu pomogą mu najlepsi agenci oraz... gwiazda Hollywood Danny Francesco.

Guy Ritchie zapowiedział także, że w najbliższy czwartek będziemy mogli obejrzeć pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji.

