Operatorzy z Wielkiej Brytanii wysyłają rządowe alerty "zostań w domu"

Wielka Brytania zabrała się za aktywne zwalczanie pandemii koronawirusa.

Po raz pierwszy wszyscy operatorzy sieci komórkowej z Wielkiej Brytanii wyślą rządowe wiadomości tekstowe do swoich klientów. W SMS znajdą się szczegółowe informacje na temat nowych ograniczeń wprowadzonych w związku z ograniczeniem rozprzestrzeniania koronawirusa. O sprawie poinformowało BBC.

Oto pełen komunikat tekstowy, jaki rozsyłany jest do posiadaczy brytyjskich kart SIM:

GOV.UK CORONAVIRUS ALERT. New rules in force now: you must stay at home. More info and exemptions at gov.uk/coronavirus Stay at home. Protect the NHS. Save lives.

W komunikacie władze Wielkiej Brytanii podkreślają, że w życie wchodzą nowe zasady zwalczania koronawirusa. Brytyjczycy otrzymali nakaz pozostania w domu.

Niektóre telekomy już rozesłały komunikat do swoich użytkowników. Reszta operatorów ma to zrobić do końca dzisiejszego dnia.

Sieć O2 poinformowała portal informacyjny BBC, że rozsyła SMS'y partiami, a ostatnia z nich została zaplanowana na 22:00 czasu GMT 24 marca 2020 roku.

Rząd Wielkiej Brytanii został zmuszony do współpracy z operatorami sieci komórkowej, aby wysłać komunikat SMS, ponieważ system alarmowy Wielkiej Brytanii, który został przetestowany w 2014 roku finalnie nigdy nie został uruchomiony.

Gdyby Wielka Brytania posiadała własny system alarmowy rząd byłby w stanie wysyłać wiadomości do użytkowników z pominięciem telekomów. Rozwiązanie takie została wprowadzone między innymi w Polsce, Korei Południowej oraz Holandii.

Usługa pozwala na wysłanie przez administrację państwową krótkich wiadomości za pomocą sieci komórkowej do wszystkich numerów zarejestrowanych w danym kraju.

Wielka Brytania testowała system, który pozwalał na wysłanie wiadomości tekstowej do wszystkich numerów telefonów zarejestrowanych w kraju w ciągu zaledwie 15 minut od podjęcia decyzji. Według operatorów prace nad systemem zostały zaniechane ze względu na wysokie koszty.

