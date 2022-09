Opowieść Podręcznej – co musisz pamiętać przed sezonem 5. Streszczenie

Opowieść Podręcznej to serial pełny tragicznych wydarzeń i dramatycznych zwrotów akcji. W ciągu czterech sezonów wydarzyło się naprawdę sporo – oto 6 rzeczy, które musi wiedzieć przed obejrzeniem sezonu 5.

Spis treści

1. Esther została Podręczną

W 4 sezonie uciekające Podręczne wraz z ranną June trafiły do domu 14-letniej Żony, Esther Keyes, która zaoferowała im pomoc. Po schwytaniu przez władze Gileadu, Esther została ukarana zdegradowaniem do roli Podręcznej. Opiekę nad nią roztoczyła Janine, której nowa rola polega na pomocy ciotce Lydii w Czerwonym Centrum.

2. June przedostała się do Kanady

W ciągu 4 sezonów Opowieści Podręcznej June miała kilka okazji do ucieczki z Gileadu – za każdym razem albo rezygnowała albo była łapana. W totalitarnym reżimie zatrzymywała ją głównie chęć odnalezienia córki Hannah i nie było jasne, czy kobieta kiedykolwiek opuści granice tego państwa. Jednak w 6 odcinku 4 sezonu June udało się dotrzeć do Chicago, gdzie natrafiła na nią Moira. Pod jej namową bohaterka zdecydowała się wejść na pokład płynącej do Kanady łodzi i dołączyć do Luke'a i swojej drugiej córki.

fot. HBO Max

3. June jest zakochana w Nicku

Relacje pomiędzy Nickiem, June a Lukiem delikatnie można określić jako skomplikowane. Luke niewątpliwie był wielką miłością June, jednak przekonanie o śmierci męża i trauma życia w Gileadzie pchnęła ją w stronę milczącego ochroniarza Waterfordów. Relacja z Nickiem w pewnym stopniu pomogła June przetrwać najtrudniejsze chwile i łączące ich uczucia nie mogły wygasnąć z chwilą, gdy kobieta odnalazła męża. Choć więc mieszka ona z Lukiem w Kanadzie, coraz wyraźniej dostrzega, jak wiele łączy ją z Nickiem. Zdecydowanie lepiej rozumie on napędzającą June chęć zemsty, która zaczyna przerażać Luke'a.

4. Serena Joy jest w ciąży

Mimo iż przez dłuższy czas Serena była przekonana o bezpłodności swojej i Freda, w czwartym sezonie okazało się, że jest ona w ciąży. Biorąc pod uwagę wierność Sereny, nie ma raczej wątpliwości, że ojcem jest Waterford. Serena uważa, że jej "cudowne" poczęcie jest łaską zesłaną przez boga oraz dowodem na słuszność Gileadu.

fot. HBO Max

5. June zamordowała Freda Waterforda

Waterfordowie zostali aresztowani w sezonie 3. Serena wydała wówczas Freda w ręce władz Kanady w zamian za możliwość spotkania z córką June, którą uważała za swoje dziecko. Fred jednak nie pozostał dłużny i ujawnił, że Serena doprowadziła do współżycia June i Nicka. W efekcie została ona oskarżona o nakłanianie do gwałtu i aresztowana. W finale sezonu 4 Waterford miał powrócić do Gileadu w zamian za uwolnienie 22 kobiet. Do akcji wkroczyła jednak June, która wraz z innymi Podręcznymi w zasadzie rozerwała dawnego komandora na strzępy.

6. Hannah wciąż przebywa w Gileadzie

Córka June i Luke'a wciąż nie opuściła Gileadu. Sytuacja jest tym gorsza, że dziewczynka stopniowo dojrzewa i jest przygotowywana do roli Żony.

