Opowieść Podręcznej sezon 5 – gdzie obejrzeć serial? Ile odcinków ma nowy sezon?

Opowieść Podręcznej 5 już zadebiutowała w sieci, a my sprawdzamy, gdzie można obejrzeć nowy sezon, na kiedy wyznaczono premiery poszczególnych odcinków i ile ich w sumie będzie.

Opowieść Podręcznej – sezon 5

Piąty sezon Opowieści Podręcznej opowie o dalszych zmaganiach June, jej rodziny i przyjaciół z opresyjnym Gileadem. Mimo że kobiecie udało się przedostać do Kanady, wciąż nie potrafi ona zapomnieć o swoich traumatycznych przeżyciach i porzucić myśli o zemście. W sezonie 4 June udało się wreszcie dopaść komandora Waterforda – Fred został zabity przez nią i grupę innych Podręcznych. Tymczasem owdowiała Serena Joy jest w ciąży i nie zamierza składać broni. Konflikt między obiema kobietami przybiera na sile i z pewnością w tym sezonie doprowadzi do wielu tragicznych wydarzeń.

Gdzie obejrzeć Opowieść Podręcznej 5?

Serial opowiadający o losach June został stworzony przez platformę Hulu. Jednak w Polsce Opowieść Podręcznej można zobaczyć za pośrednictwem serwisu HBO Max. Choć polska premiera piątego sezonu została zaplanowana na 15 września, władze HBO podjęły decyzję, o przyspieszeniu debiutu nowych odcinków.

14 września 2022 roku na HBO Max pojawił się odcinek 1 i 2 piątego sezonu Opowieści Podręcznej.

Ile odcinków ma Opowieść Podręcznej 5?

Piąty sezon Opowieści Podręcznej składa się z 10 odcinków. Dwa pierwsze w Polsce (podobnie jak w USA) pojawiły się w środę, 14 września. Kolejne odcinki będą ukazywały się co tydzień, w czwartek.

Opowieść Podręcznej 5 – odcinek 1 i 2 już na HBO Max

Odc. 1 Morning

June wraca do domu po zabiciu Freda Waterforda. Serena zostaje przeniesiona w bezpieczniejsze miejsce, gdzie może w spokoju przeżywać żałobę. Emily wraca do Gileadu, by walczyć z systemem. Luke i Moira są przerażeni tym, co zrobiła June.

Odc. 2 Ballet

Serena Joy wraca do Gileadu na pogrzeb Freda. Komandor Lawrence chce jak najszybciej pozbyć się jej z kraju. Ciotka Lydia przygotowuje nową grupę Podręcznych. Janine ma za zadanie zaopiekować się Esther, zdegradowaną teraz do roli Podręcznej.

fot. HBO Max

Daty premier kolejnych odcinków:

Odc. 3 – 22 września

– 22 września Odc. 4 – 29 września

– 29 września Odc. 5 – 6 października

– 6 października Odc. 6 – 13 października

– 13 października Odc. 7 – 20 października

– 20 października Odc. 8 – 27 października

– 27 października Odc. 9 – 3 listopada

– 3 listopada Odc. 10 – 10 listopada

