Opowieść Podręcznej sezon 5 – odcinek 10. Kiedy oglądać w Polsce?

Ostatni odcinek 5 sezonu Opowieści Podręcznej jest coraz bliżej. Kiedy pojawi się na platformie HBO Max?

Opowieść Podręcznej sezon 5 – kiedy odcinek 10?

Wielkimi krokami nadchodzi finał sezonu. W 9 odcinku bohaterów znów dotknęły zmiany i nieoczekiwane tragedie. June i Luke musieli zmierzyć się z rozczarowaniem spowodowanym nieudaną akcją odbicia Hannah. Kobieta ponownie skonfrontowała się z Nickiem i komendantem Lawrencem. Ten ostatni wciąż stara się pchnąć Gilead na drogę reform i próbuje namówić June do osiedlenia się w miasteczku Nowe Betlejem.

Największa rewolucja dotknęła jednak Serenę. W 5 sezonie wdowa po Fredzie Waterfordzie z samego szczytu spadła na dno – po urodzeniu Noah została zamknięta w domu Wheelerów, którzy planują przejąć jej dziecko. W finale 9 odcinka Serena wraz z synkiem uciekła więc z Centrum Płodności i odjechała z przypadkowo napotkaną kobietą.

Jak potoczą się losy June i Sereny? Ostatni odcinek 5 sezonu na HBO Max pojawi się w środę, 9 listopada 2022 roku.

Daty premier wszystkich odcinków Opowieści Podręcznej 5:

Odc. 1 i 2 (Morning; Ballet) – 14 września

(Morning; Ballet) – 14 września Odc. 3 (Border) – 21 września

(Border) – 21 września Odc. 4 (Dear Offred)– 28 września

(Dear Offred)– 28 września Odc. 5 (Fairytale) – 5 października

(Fairytale) – 5 października Odc. 6 (Together) – 12 października

(Together) – 12 października Odc. 7 (No Man’s Land) – 19 października

(No Man’s Land) – 19 października Odc. 8 (Motherland) – 26 października

(Motherland) – 26 października Odc. 9 (Allegiance) – 2 listopada

(Allegiance) – 2 listopada Odc. 10 (Safe)– 9 listopada

Czy June i Luke przeprowadzą się do Gileadu? Czy uda im się dotrzeć do Hannah? Co stanie się z Sereną i jej dzieckiem? Wszystko wskazuje na to, że finał piątego sezonu Opowieści Podręcznej będzie naprawdę emocjonujący.

