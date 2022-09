Opowieść Podręcznej sezon 5 – odcinek 5. Kiedy w Polsce?

Zastanawiasz się kiedy na HBO Max pojawi się kolejny odcinek Opowieści Podręcznej 5? W tym artykule zebraliśmy wszystkie informacje na ten temat.

Opowieść Podręcznej sezon 5 – kiedy odcinek 5?

Napięcie pomiędzy June a Sereną w ostatnich odcinkach zaczęło przybierać na sile. Podczas gdy bohaterka i jej mąż chcą wydostać z Gileadu swoją córkę i zniszczyć reżim, Serena o niczym nie marzy tak silnie, jak o pozostaniu w Gileadzie i poszerzeniu jego wpływów. Jak skończy się ta konfrontacja? Czy June i Luke'owi uda się zrealizować ich plan, czy raczej zostaną pokonani przez silniejszego przeciwnika?

Pewne odpowiedzi może przynieść odcinek 5 nowego sezonu serialu. Zobaczymy go już w środę, 5 października 2022 roku, oczywiście na HBO Max.

Zobacz również:

Daty premier wszystkich odcinków Opowieści Podręcznej 5:

Odc. 1 i 2 (Morning; Ballet) – 14 września

(Morning; Ballet) – 14 września Odc. 3 (Border) – 21 września

(Border) – 21 września Odc. 4 (Dear Offred)– 28 września

(Dear Offred)– 28 września Odc. 5 – 5 października

– 5 października Odc. 6 – 12 października

– 12 października Odc. 7 – 19 października

– 19 października Odc. 8 – 26 października

– 26 października Odc. 9 – 2 listopada

– 2 listopada Odc. 10 – 9 listopada

fot. Hulu

Po wydarzeniach z 4 odcinka w kolejnej odsłonie Opowieści Podręcznej prawdopodobnie powinniśmy spodziewać się odważniejszych ruchów ze strony June i Luke'a. Mają oni coraz mniej czasu, by uratować swoją córkę, a jakby tego było mało, wpływy Gileadu stają się coraz silniejsze w Kanadzie. Wraz z odcinkiem 5 sezon znajdzie się na półmetku – co przyniesie on bohaterom?

Zobacz także: Opowieść Podręcznej – co musisz pamiętać przed sezonem 5. Streszczenie