Opowieść Podręcznej sezon 5 – odcinek 9. Kiedy premiera na HBO Max?

Kiedy na HBO Max pojawi się nowy odcinek serialu o zmaganiach z religijnym totalitaryzmem? W naszym artykule podajemy dokładną datę premiery 9 odcinka Opowieści Podręcznej 5.

Opowieść Podręcznej sezon 5 – kiedy odcinek 9?

Wiele wskazuje na to, że w 9 odcinku Opowieści Podręcznej może dojść do sporej rewolucji. Przypomnijmy, że odcinek 8 przyniósł nadzieję na zmiany. June otrzymała kuszącą propozycję od Komendanta Lawrence'a, który planuje zreformować Gilead i w tym celu tworzy osadę Nowe Betlejem – miejsce, wyjęte spod totalitarnych praw Gileadu, do którego mogą wrócić amerykański uchodźcy. Przygotowuje tam dom dla June i jej rodziny – kobieta mogłaby również kontaktować się z Hannah, która jednak na stałe mieszkałaby w Gileadzie.

Luke i June otrzymali również informację od Marka Tuello, który zdradził im, że planowana jest operacja wojskowa na terenie Gileadu. W zakończeniu odcinka agent poinformował bohaterów o zlokalizowaniu Hannah – zgodnie z jego obietnicą dziewczynka zostanie odbita ze szkoły dla żon. Czy tak się stanie, przekonamy się już w tym tygodniu – 9 odcinek Opowieści Podręcznej 5 na HBO Max pojawi się w środę, 2 listopada 2022 roku.

fot. HBO Max

Daty premier wszystkich odcinków Opowieści Podręcznej 5:

Odc. 1 i 2 (Morning; Ballet) – 14 września

(Morning; Ballet) – 14 września Odc. 3 (Border) – 21 września

(Border) – 21 września Odc. 4 (Dear Offred)– 28 września

(Dear Offred)– 28 września Odc. 5 (Fairytale) – 5 października

(Fairytale) – 5 października Odc. 6 (Together) – 12 października

(Together) – 12 października Odc. 7 (No Man’s Land) – 19 października

(No Man’s Land) – 19 października Odc. 8 (Motherland) – 26 października

(Motherland) – 26 października Odc. 9 (Allegiance) – 2 listopada

(Allegiance) – 2 listopada Odc. 10 (Safe)– 9 listopada

Na czym będzie polegać wojskowa operacja w Gileadzie i czy dowódcy naprawdę mają zamiar odbić Hannah? Czy June dobrze robi ufając Markowi, czy raczej powinna zaufać Lawrence'owi? Do końca sezonu pozostały jedynie dwa odcinki, a napięcie gęstnieje coraz bardziej.

