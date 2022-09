Opowieść Podręcznej sezon 5 – pierwsze recenzje dystopijnego serialu

Piaty sezon Opowieści Podręcznej już wkrótce trafi na HBO Max, a my sprawdzamy, czy tym razem twórcy serialu stanęli na wysokości zadania. Oto pierwsze opinie amerykańskich recenzentów.

Opowieść Podręcznej – sezon 5

Serial oparty na książce Margaret Atwood już dawno wykroczył poza literacki materiał. June, jej przyjaciele i wrogowie zostali rozbudowani, podobnie jak świat, w którym egzystują. Scenarzyści rozwinęli pomysły pisarki, czy jednak efekt jest zadowalający? Nie ulega wątpliwości, ze serial Hulu swój impet i moc oddziaływania utracił już jakiś czas temu. Do fabuły zaczęły wkradać się nie tylko powtórzenia i dłużyzny, ale też jawne absurdy. Jak na tym tle wypada piąty sezon Opowieści Podręcznej? Czy w tej wstrząsającej, brutalnej dystopii pozostało jeszcze życie?

Na razie wydaje się, że zachodni recenzenci nie są do nowego sezonu nastawieni zbyt optymistycznie. Choć serial nie został jeszcze przez nich skreślony, w recenzjach coraz silniej wybrzmiewają zarzuty o zbyt powolne tempo czy naciąganą, monotonną fabułę. Oczywiście w 5 sezonie Opowieści Podręcznej nie brakuje też pozytywnych elementów.

Opinie recenzentów

Ben Travers, IndieWire

Pięć lat i 54 odcinki później zarówno serial, jak i jego gwiazda docierają do swoich granic. Dla twórcy i showrunnera Bruce'a Millera pęknięcia musiały być widoczne od co najmniej paru sezonów, bowiem powtórzenia i spowolnienia zostały spotęgowane przez męczącą, wyczerpującą narrację. (Od dłuższego czasu jedyne, co możesz zobaczyć [w tym serialu] to to samo badziewie, przytrafiające się tym samym dobrym ludziom.)

Tara Ariano, Vanity Fair

W tym momencie June jest w zasadzie superbohaterką. (Ile akcji June przeprowadziła przeciwko opresyjnemu reżimowi? Ile razy została złapana? JAKIM CUDEM JESZCZE NIE ZGINĘŁA?!) Jakby tego było mało, wszystkie informacje, które czerpiemy o Gileadzie z zewnętrznego świata wydają się zależeć całkowicie od tego, czego wymaga fabuła danego odcinka.

W piątym sezonie widujemy Hannah więcej niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zbliża się ona do nowego etapu w swoim życiu: uczy się, by sama zostać żoną. Ta przerażająca perspektywa przyspiesza gorączkowe działania Luke'a i June. Dla dobra tej fikcyjnej rodziny serial powinien rozwiązać tę sprawę, i to jak najszybciej. Ale jeśli o mnie chodzi, o kogoś, kto teraz ogląda ten serial jako czarną komedię, mam nadzieję, że dostaniemy 50 coraz bardziej szalonych sezonów, a serial skończy się dopiero wtedy, gdy robo-June zniszczy ostatnią osadę Gileadu na Marsie.

Brittany Witherspoon, Screen Rant

W miarę rozwoju sezonu wiele odcinków rozciąga się i gubi rozmach, który miały na początku. Jednak powolne tempo umożliwia większy wgląd w konsekwencje działań June i Sereny. W przypadku Luke'a przekłada się to na odnalezienie sposobu pokochania nowej wersji June – kobiety pragnącej zemsty, pałającej żądzą pokonania wrogów przy użyciu wszelkich niezbędnych środków.

Sezon 5 Opowieści podręcznej jest łzawy, obiecujący i satysfakcjonujący, mimo że nie zawsze zapewnia odpowiedni rozwój głównych bohaterów i nie odpowiada na wszystkie pytania. Wspaniałe zdjęcia w połączeniu ze ścieżką dźwiękową (...) sprawią, że widzowie nie będą mogli doczekać się dalszego ciągu tej opowieści o zemście.

Daniel D'Addario, Variety

Ciotka Lidia (Ann Dowd) nie ma wpływu na rozwój wypadków; wątek Emily (Alexis Bledel) w świetle decyzji aktorki o opuszczeniu serialu, otrzymuje rozwiązanie w jednej pospiesznej scenie. Jednak komandor Lawrence (Bradleya Whitforda) wyłaniając się jako ostatni szef Gileadu, króluje nad wszystkim w godnym podziwu, złożonym występie (nawet jeśli w środku sezonu scenarzyści nie mogą oprzeć się pokusie i pozwalają mu wyjaśnić nieco za dużo na temat jego myślenia i działania, w stylu godnym bondowskiego złoczyńcy).

Dotarliśmy do intrygującego miejsca, w którym June musi dokonać wyboru, jak postępować przeciwko swoim oprawcom, biorąc pod uwagę wiele ran, których doznała. Ale droga do tego punktu prowadziła widzów przez schemat telewizyjny, który był frustrująco powtarzalny, przez lata blokujący show i jego potencjał (chodzi tu o June zmierzającą w stronę wolności, a następnie odciąganą od niej).

Abby Cavenaugh, Collider

Fani serialu prawdopodobnie czasami będą czuć się skonfliktowani, a innym razem zadowoleni, choć nietrudno zacząć się zastanawiać, czy ta seria nie widziała już swoich najlepszych dni. Teraz, gdy Fred Waterford, prawdopodobnie główny czarny charakter serialu, odszedł, na kim ma mścić się June w ostatnim sezonie? Najwyraźniej zostało jeszcze dużo [osób], chociażby cały rząd Gileadu.

Sezon 5 jest pełen nieczęstych wzlotów i naprawdę dramatycznych upadków, mnóstwa mocnych dramatów i emocjonalnych scen. Niektóre z najważniejszych wydarzeń tego sezonu są dość niekomfortowe do oglądania, ale wytrwali widzowie zostaną nagrodzeni wspaniałymi chwilami, które będą miały konsekwencje w ostatnim sezonie. W końcu to jest to, czego oczekujemy od Opowieści Podręcznej, prawda?

