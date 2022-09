Opowieść Podręcznej sezon 5 – znamy pierwsze opinie! Robo-June na Marsie?

Serial oparty na książce Margaret Atwood już dawno wykroczył poza literacki materiał. June, jej przyjaciele i wrogowie zostali rozbudowani, podobnie jak świat, w którym egzystują. Scenarzyści rozwinęli pomysły pisarki, czy jednak efekt jest zadowalający? Nie ulega wątpliwości, ze serial Hulu swój impet i moc oddziaływania utracił już jakiś czas temu. Do fabuły zaczęły wkradać się nie tylko powtórzenia i dłużyzny, ale też jawne absurdy. Jak na tym tle wypada piąty sezon Opowieści Podręcznej? Czy w tej wstrząsającej, brutalnej dystopii pozostało jeszcze życie?

Na razie wydaje się, że zachodni recenzenci nie są do nowego sezonu nastawieni zbyt optymistycznie. Choć serial nie został jeszcze przez nich skreślony, w recenzjach coraz silniej wybrzmiewają zarzuty o zbyt powolne tempo czy naciąganą, monotonną fabułę. Oczywiście w 5 sezonie Opowieści Podręcznej nie brakuje też pozytywnych elementów.

Ben Travers, IndieWire

Pięć lat i 54 odcinki później zarówno serial, jak i jego gwiazda docierają do swoich granic. Dla twórcy i showrunnera Bruce'a Millera pęknięcia musiały być widoczne od co najmniej paru sezonów, bowiem powtórzenia i spowolnienia zostały spotęgowane przez męczącą, wyczerpującą narrację. (Od dłuższego czasu jedyne, co możesz zobaczyć [w tym serialu] to to samo badziewie, przytrafiające się tym samym dobrym ludziom.)