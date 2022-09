Opowieść Podręcznej – sezon 6 będzie ostatnim. Ale to nie koniec koszmaru

Piąty sezon Opowieści Podręcznej swoją premierę ma w przyszłym tygodniu, tymczasem twórcy podjęli już decyzję na temat przyszłości serialu.

Spis treści

Opowieść Podręcznej – mroczna wizja przyszłości

Oparty na powieści Margaret Atwood serial to antyutopia opowiadająca o młodej kobiecie starającej się przetrwać w totalitarnym państwie, które powstało na gruzach Stanów Zjednoczonych. Gilead to kraj, w którym władzę sprawują fanatycy religijni, a życie obywateli reguluje surowe prawo zaczerpnięte ze Starego Testamentu. Kobiety pełnią wyłącznie funkcję matek i żon, a June jest jedną z tzw. Podręcznych – nielicznych płodnych kobiet, które mają niewolniczo rodzić dzieci bezpłodnym parom dygnitarzy nowego państwa.

Opowieść Podręcznej zwróciła na siebie uwagę widzów i krytyków mroczną wizją przyszłości, brutalną przemocą, ale także świetnym aktorstwem – Elizabeth Moss za rolę June otrzymała m.in. dwie nagrody Emma oraz Złotego Globa. W ciągu czterech sezonów serialowa historia mocno się rozrosła, wykraczając poza literacki pierwowzór i znacząco poszerzając świat Gileadu.

Zobacz również:

Co dalej z serialem?

Opowieść Podręcznej została stworzona przez platformę Hulu – włodarze serwisu podjęli właśnie decyzję o przyszłości popularnej produkcji. Zostanie stworzony jeszcze jeden, szósty, sezon serialu, który równocześnie będzie sezonem ostatnim. To jednak nie koniec historii o Gileadzie, powstanie bowiem spin off serii. Testamenty zostaną nakręcone na podstawie książki Margaret Atwood o tym samym tytule. Akcja powieści rozgrywa się 15 lat po wydarzeniach z Opowieści Podręcznej, a narratorką jest m.in. Ciotka Lydia, znakomicie znana wszystkim fanom i fankom serialu.

Piąty sezon ukaże działalność June poza totalitarnym krajem, a także opowie o rozgrywce między bohaterką a Sereną Joy. June wciąż zmaga się z traumą po tym, co przeszła w Gileadzie, a jej sytuacji nie poprawia fakt zabicia Freda Waterforda. Kobieta wciąż stara się dotrzeć do córki, Hannah, dążąc jednocześnie do konfrontacji z wdową po komandorze, która nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

W Polsce Opowieść Podręcznej możecie obejrzeć na platformie HBO Max.

Zobacz także: HBO Max - premiery i nowości września 2022. Co warto oglądać?