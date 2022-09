Opowieść Podręcznej sezon 6 – kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o kontynuacji serialu

Piąty sezon Opowieści Podręcznej dopiero wystartował, ale platforma Hulu ogłosiła już decyzję w sprawie kontynuacji serii. Kiedy Opowieść Podręcznej 6 pojawi się w Polsce i o czym opowie nowy sezon? Zebraliśmy wszystkie informacje na ten temat.

Spis treści

Opowieść Podręcznej – najważniejsze informacje

Opowieść Podręcznej to serial platformy Hulu, który powstał na podstawie powieści Margaret Atwood z roku 1985. Twórcy serii rozwinęli jednak twórczość pisarki i znacznie rozbudowali świat Gileadu oraz losy głównej bohaterki June Osborne. W piątym sezonie możemy obserwować jej poczynania poza granicami reżimu fundamentalistów religijnych – June udaje się bowiem dostać do Kanady i połączyć z mężem i córką Nichole.

W Gileadzie wciąż pozostaje jednak starsza córka Luke'a i June, czyli Hannah. Wydostanie dziewczynki jest celem głównej bohaterki od pierwszego sezonu i wielokrotnie powstrzymywało ją przed ucieczką z totalitarnego państwa. W piątym sezonie wysiłki June z pewnością przybiorą na sile, gdyż Hannah zaczyna dorastać – a to oznacza, że już wkrótce może zostać wydana za mąż. Opowieść Podręcznej 5 z pewnością upłynie też pod znakiem konfliktu bohaterki i Sereny Joy – przypomnijmy, że Fred Waterford został zabity przez June i inne Podręczne.

Sezon 6

Biorąc pod uwagę to, że serial Hulu znacznie rozwinął materiał Margaret Atwood, widzowie zastanawiali się, jak długo prowadzona będzie opowieść i ilu sezonów doczeka się show. Część widzów i krytyków zwracała przy tym uwagę na spadającą jakość serii, niekiedy popadającą w monotonię, innym zaś razem w przesadę. Przed premierą sezonu 5, twórcy Opowieści Podręcznej postanowili w końcu ogłosić swoją decyzję odnośnie kontynuacji serialu.

Według zapowiedzi powstanie jeszcze jeden, szósty sezon Opowieści Podręcznej, będzie to jednak sezon ostatni. Nie oznacza to wcale pożegnania z mroczną dystopią, bowiem Hulu planuje stworzenie spin offa – będzie on oparty na powieści Margaret Atwood pt. Testamenty, która opowiada historię rozgrywającą się 15 lat po wydarzeniach z Opowieści Podręcznej.

O czym opowie sezon 6?

Biorąc pod uwagę, że piąty sezon Opowieści Podręcznej dopiero się zaczął, trudno wyrokować, o czym opowie sezon 6. Możemy się spodziewać, że dojdzie w nim do finalnej rozgrywki między June a Sereną – wdowa po Fredzie Waterfordzie nie ma bowiem zamiaru puścić płazem zabójstwa męża. Wiemy już, że Gilead stopniowo zaczyna zdobywać wpływy w Kanadzie, co rodzi pytanie, czy religijny fanatyzm rozszerzy się i na ten kraj? Celem June jest obalenie fundamentalistycznego rządu w USA, czy jednak uda się jej wzniecić rebelię?

Ważnym elementem opowieści jest też kwestia uwolnienia Hannah. Czy June i Luke'owi uda się wywieść dziewczynkę z Gileadu, nim zostanie wydana za mąż? Odpowiedź na to pytanie najprawdopodobniej poznamy dopiero w finałowym sezonie show.

Kiedy zobaczymy Opowieść Podręcznej 6?

Na razie nie pojawiły się żadne informacje na temat premiery ostatniego sezonu serialu Hulu. Możemy się jednak spodziewać, że dojdzie do niej w 2024 roku.

