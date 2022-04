Opowieść podręcznej 5 - wszystko, co wiemy. Premiera, fabuła, obsada i inne

Co wiemy o kontynuacji serialu na podstawie powieści Margaret Atwood? Zebraliśmy najważniejsze informacje o piątym sezonie The Handmaid's Tale.

Opowieść Podręcznej / zdjęcie: Hulu

Opowieść podręcznej

Tytuł oryginalny: The Handmaid's Tale

Twórca: Bruce Miller

Na podstawie: Opowieść podręcznej Margaret Atwood

Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Produkcja: USA

Liczba sezonów: 5

Czas emisji: 2017-2022

Opowieść podręcznej przedstawia antyutopijną przyszłość, w której nieliczne płodne kobiety zostają zmuszone do bycia tzw. podręcznymi. Jedna z nich June Osborne (Elisabeth Moss) zostaje zmuszona do życia u wysokiej rangi komandora i jego żony, dla których ma urodzić dziecko. Kobieta musi postępować zgodnie z surowymi zasadami i spełniać wszystkie rozkazy, w innym wypadku zostanie zesłana do kolonii karnej, gdzie czeka ją śmierć. Offred, bo tak zostaje nazwana, marzy o powrocie do dawnego życia.

Obsada

Możemy założyć, że główna obsada serialu nie zostanie zmieniona, dlatego spodziewamy się: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Max Minghella, Ann Dowd, Samira Wiley, O-T Fagbenle, Alexis Bledel, Bradley Whitford, Madeline Brewer, Amanda Brugel i Sam Jaeger.

Prawdopodobnie ponownie zobaczymy też Josepha Fiennesa w roli Freda Waterforda, choćby w formie retrospekcji. I choć nie jest to potwierdzone, Mckenna Grace wystąpi jako Esther Keyes, która w czwartym sezonie przeszła z roli żony Gilead do podręcznej.

Do obsady 5 sezonu dołączy Christine Ko w roli Lily, byłej uchodźczyni, która została przywódczynią kanadyjskiego ruchu oporu.

Opowieść Podręcznej / zdjęcie: Hulu

Premiera - kiedy i gdzie?

Nie podano jeszcze oficjalnej daty premiery nadchodzącego sezonu Opowieści podręcznej. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że serial ukaże się jeszcze wiosną lub latem tego roku jako oryginalna produkcja telewizji Hulu.

Premiera 5. sezonu odbędzie się w Polsce w serwisie streamingowym HBO Max, gdzie możemy obejrzeć także poprzednie epizody serialu.

Opowieść podręcznej jest również dostępna na Player.pl i Canal+ Online.

Z pewnością będziemy informować o pojawiających się wiadomościach.

Ciekawostki

Śmierć Freda Waterforda, granego przez Josepha Fiennesa, który został pobity przez June, Emily i inne podręczne z pewnością będzie miała znaczące konsekwencje w nadchodzącym sezonie.

Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem serialu będą też narodziny dziecka Sereny (Yvonne Strahovski). Aktorka wcielająca się w tę rolę podczas jednego z wywiadów powiedziała, że jej szczęka opadła na podłogę, kiedy po raz pierwszy przeczytała zakończenie:

Dla mnie to najbardziej satysfakcjonujący finał sezonu, jaki kiedykolwiek miały podręczne, więc jest to bardzo ekscytujące.

Oryginalna książka nie zawiera wielu wskazówek na temat nowych postaci, które moglibyśmy zobaczyć w przyszłości, ponieważ serial odbiega od historii napisanej przez Atwood, jednak z pewnością dowiemy się w końcu kim w przyszłości będzie narzeczona Nicka.

