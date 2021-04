Opowieść podręcznej - streszczenie odcinków 4 sezonu [Aktualizacja 30.04.2021]

Już dziś na platformie HBO GO premierę ma czwarty sezon serialu „Opowieść podręcznej”. Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenia odcinków tym, którym nie straszne są spoilery.

„Opowieść podręcznej” to serial, który jest jak wino - wraz z mijającym czasem staje się coraz lepszy. Jego świetność nie leży jednak tylko i wyłącznie w dobrze dobranej obsadzie aktorskiej, czy wspaniałej scenografii, ale również w chwytającej za serce historii. Fabuła „Opowieści podręcznej” jeży włosy na karku każdej osobie, która rozumie jej sens, a życie po seansie zdaje się już nie być takie samo jak przed.

Scenariusz do serialu został napisany przez Bruce’a Millera na podstawie powieści autorstwa Margaret Atwood. Na dzień dzisiejszy serial liczy sobie 3 sezony, jednak od dzisiaj się to zmieni, bo premierę ma kolejny sezon odkrywający coraz więcej z historii głównej bohaterki.

Fabuła

W pierwszym sezonie akcja produkcji dzieje się w Teokratycznej Republice Gilead w alternatywnej rzeczywistości, gdzie głównym problemem świata nie jest głód, śmieci, czy katastrofa klimatyczna, a... brak dzieci. W świecie głównej bohaterki, to właśnie płodność jest największą wartością. Freda, która prowadzi nas przez całą historię, jest jedną z nielicznych płodnych kobiet, które w Gileadzie określa się podręcznymi. Kobieta mieszka u wysokiej rangi komandora i jego żony, która nie jest bezpłodna. Freda zmuszana jest do regularnego gwałtu, z nadzieją, że zajdzie w ciążę. Bunt nie wchodzi w grę, bo w kolonii karnej, do której by trafiła, czekać ją może tylko śmierć.

Wraz z każdym kolejnym sezonem natężenie koszmaru, który oglądamy na ekranie zdaje się zwiększać i zwiększać. Dochodzi do rebelii i zemsty kobiet, które sprowadzono do poziomu przedmiotu. Trauma jednak pozostaje na zawsze i gdziekolwiek June ucieknie, koszmar bycia podręczną jeszcze długo depcze jej po piętach. I tak dochodzimy do czwartego sezonu, który ma opowiedzieć nam coś więcej o tym, jak ma wyglądać walka z Gileadem.

Aktorzy

Zanim jednak przejdziemy do streszczenia odcinków, nie można ominąć przedstawienia aktorów, których widzimy na ekranie. W roli głównej, absolutnie oszałamiająca Elisabeth Moss, której wraz z postępem historii towarzyszą: Ann Dowd (Ciotka Lydia Clements), Yvonne Strahovski (Serena Joy Waterford), Madeline Brewer (Janine Lindo), Alexis Bledel (Glena, Emily), Bradley Whitford (Joseph Lawrence), Joseph Fiennes (Komendant Fred Waterford), Samira Wiley (Moira Strand), Amanda Brugel (Rita), Max Minghella (Nick Blaine), Nina Kiri (Alma), O-T Fagbenle (Luke Bankole), Jordana Blake (Hannah Osborne Bankole) oraz Stephen Kunken (Komendant Warren Putnam).

Czwarty sezon - zapowiedź

W czwartym sezonie June, jako przywódczyni rebeliantów, staje do walki z Gileadem. Podejmowane przez nią ryzyko przyniesie jednak nieoczekiwane i niebezpieczne nowe wyzwania.

Streszczenie odcinków [Spoilery!]

Sezon 4 serialu „Opowieść podręcznej” składa się z 10 odcinków. Pierwsze trzy zostaną wyemitowane dziś, 29 kwietnia na platformie VOD HBO GO. Kolejne będą miały premierę regularnie co tydzień w każdy czwartek. Ostatni, finałowy odcinek swój debiut będzie miał 17 czerwca. W związku z tym artykuł będzie aktualizowany regularnie i wzbogacany o krótkie streszczenie kolejnego odcinka. Uwaga, w opisach z pewnością nie unikniemy spoilerów, warto jest mieć to na uwadze przed przeczytaniem.

Odcinek 1: Pigs

June i jej towarzyszkom udało się uratować dzieci i przejść do bezpiecznego miejsca, którym jest farma komendanta Keyes'a i jego żony. Niestety, w trakcie walk June została ranna i konsekwencje tego wydarzenia będą ciągnąć się za nią jeszcze długo. Rana postrzałowa ropieje i została zanieczyszczona, przez co kobieta bardzo źle się czuje. W czasie gdy dochodzi do siebie, jej towarzyszki czują się na farmie coraz lepiej. Względny spokój pozwala im trochę odpocząć od trudnych przeżyć i wyluzować, dzięki czemu kobiety mogą poczuć się trochę tak, jak za dawnych czasów. Niestety, spokój jest złudny. Okazuje się, że nawet osoby tak uprzywilejowane jak Pani Keyes przeżyła w swoim życiu koszmar, który w pewnym stopniu odpłaca, gdy na posesję wkracza jeden z jej oprawców z przeszłości. W tym samym czasie, gdy uciekinierki przebywają we względnie bezpiecznym miejscu, Serena Joy oraz Komendant Waterford przebywają w areszcie i dowiadują się o zbiegłych dzieciach. Ponadto Joseph Lawrence dostaje zadanie, by pokierować w odpowiedni sposób June.

Odcinek 2: Nightshade

Morderstwo Pani Keyes nie mogło obić się bez echa. Na farmie pojawiają się strażnicy w poszukiwaniu zaginionego mężczyzny, co nie uchodzi uwadze June. Kobieta wie, że to czas, by ruszyć dalej w stronę granicy, jednak nie wie gdzie dokładnie byłoby bezpieczne. Z tego powodu organizuje spotkanie z Mayday, na którym June dostaje dokładne informacje gdzie ma ruszyć dalej wraz z resztą zbiegłych podręcznych. Traf sprawił, że na miejsce spotkania przyjechali wysoko postawieni komendanci, żeby się zabawić. Jeszcze tego samego dnia June organizuje morderstwo wszystkich komendantów za pomocą zatrutego alkoholu. Kiedy wraca na farmę, by udać się ze wszystkimi podręcznymi w dalszą podróż orientuje się, że coś jest nie tak. Okazuje się, że znalazł ją Nick. W tym samym czasie Serena Joy oraz mąż przebywają w areszcie i przygotowują się do rozprawy sądowej.

Odcinek 3: The Crossing

June trafia do aresztu, gdzie Joseph Lawrence wespół z Ciotką Lidią za pomocą tortur chcą wymusić na niej wskazanie miejsca pobytu jej towarzyszek. Okazuje się, że kobietom udało się zbiec, gdy Nick z żołnierzami przejął farmę. Joseph usilnie próbuje złamać upór June na wszelkie sposoby, a trzeba podkreślić, że finezji mu nie brak. Raz kobieta próbuje go oszukać podając fałszywe koordynaty, jednak nie uchodzi jej to na sucho. Każda kolejna tortura jest coraz podlejsza i nieludzka, ale June zdaje się być nieugięta. Do czasu, gdy Joseph grozi torturowaniem jej córki, Hannah. Kobieta pod taką groźbą zdradza miejsce przebywania zbiegłych podręcznych, przez co te zostają złapane. Ciotka Lidia postanawia zabrać je wszystkie do obozu reprodukcyjnego, jednak w trakcie podróży podręcznych do wskazanego miejsca dzieje się coś nieoczkiwanego. Moment, w którym kierowca busa zatrzymuje się przed przejazdem kolejowym, kobiety wykorzystują na ucieczkę biegnąc co sił w nogach, by zdążyć przebiec przez przejazd przed przejeżdżającym pociągiem. Niestety, zbiec udaje się tylko June oraz Janine. W tym samym czasie w Kanadzie Luke wraz z Moirą i Emily organizują pomoc dla dzieci uratowanych z Gileadu. Niestety, okazuje się to bardzo trudne, szczególnie, że dzieci tęsknią za poprzednim życiem nie rozumiejąc z jakiego nieludzkiego świata zostały wyrwane.

Odcinek 4: Milk

Premiera 6 maja

Odcinek 5: Chicago

Premiera 13 maja

Odcinek 6: Vows

Premiera 20 maja

Odcinek 7: Home

Premiera 27 maja

Odcinek 8: Testimony

Premiera 3 czerwca

Odcinek 9: Progress

Premiera 10 czerwca

Odcinek 10: The Wilderness

Premiera 17 czerwca