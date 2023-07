Oppenheimer przyprawia o zawrót głowy? Pierwsze recenzje dzieła Christophera Nolana

Premiera „Oppenheimera” już pojutrze. Wobec tego postanowiliśmy przyjrzeć się pierwszym recenzjom najnowszego filmu Christophera Nolana.

Oppenheimer to jeden z najgłośniejszych filmów tego roku i być może najważniejsze dzieło w dorobku Christophera Nolana. Scenariusz produkcji powstał na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej autorstwa Kai Birda i Martin J. Sherwin. Co ciekawe, autor scenariusza, czyli Christopher Nolan, napisał tekst w pierwszej osobie, co jest zabiegiem raczej nietypowym. Jak wyjaśnił twórca:

W tym pomyśle chodziło o to, by przeniknąć do czyjejś głowy i zobaczyć, jak rodzi się radykalne przeformułowanie fizyki. Jedną z rzeczy, z którymi kino zmaga się przez całą swoją historię, jest przedstawienie błyskotliwości lub geniuszu. Bardzo często nie udaje się zaangażować w to widowni.

Jak zaznaczył reżyser, przesyłając gotowy scenariusz specjaliście od efektów specjalnych, Andrew Jacksonowi:

Musimy znaleźć drogę do głowy tego człowieka. Musimy zobaczyć świat tak, jak on go widzi, musimy zobaczyć poruszające się atomy i to, w jaki sposób on wyobraża sobie fale energii, świat kwantowy. A potem musimy zobaczyć, jak to przekłada się na test Trinity. I musimy poczuć niebezpieczeństwo, poczuć zagrożenie, które niesie ze sobą cały ten proces.

Skoro o efektach specjalnych mowa, sekwencja wybuchu atomowego została wykreowana bez użycia CGI, a jedynie za pomocą efektów praktycznych. Śmiało może stwierdzić, że będzie to najważniejszy punkt filmu, który blaskiem może przyćmić złożoną z gwiazd obsadę filmu.

Premierowy pokaz Oppenheimera odbył się kilka dni temu w Paryżu. Na wydarzeniu obecni byli oczywiście członkowie zachodniej prasy, którzy w social mediach podzielili się swoimi wrażeniami z filmu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych Tweetów dziennikarzy i blogerów.

Lindsey Bahr, Associated Press

Christopher Nolan’s #Oppenheimer is truly a spectacular achievement, in its truthful, concise adaptation, inventive storytelling and nuanced performances from Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon and the many, many others involved —- some just for a scene. — Lindsey Bahr (@ldbahr) July 11, 2023

„Oppenheimer” Christophera Nolana to spektakularne osiągnięcie, dzięki wiernej, zwięzłej adaptacji, pomysłowej narracji i zniuansowanym występom Cilliana Murphy'ego, Emily Blunt, Roberta Downeya Jr., Matta Damona i wielu, wielu innych [gwiazd], czasem zaangażowanych jedynie do jednej sceny.

Matt Maytum, Total Film

#Oppenheimer left me stunned: a character study on the grandest scale, with a sublime central performance by Cillian Murphy. An epic historical drama but with a distinctly Nolan sensibility: the tension, structure, sense of scale, startling sound design, remarkable visuals. Wow — Matt Maytum (@mattmaytum) July 11, 2023

„Oppenheimer” wprawił mnie w osłupienie: to studium postaci na wielką skalę, z wysublimowaną rolą Cilliana Murphy'ego. To spektakularny dramat historyczny, ale z wyraźną sygnaturą Nolana: napięcie, struktura, wyczucie skali, zaskakująca strona dźwiękowa, niezwykłe efekty wizualne. Wow.

Jonathan Dean, The Sunday Times

Totally absorbed in OPPENHEIMER, a dense, talkie, tense film partly about the bomb, mostly about how doomed we are. Happy summer! Murphy is good, but the support essential: Damon, Downey Jr & Ehrenreich even bring gags. An audacious, inventive, complex film to rattle its audience — Jonathan Dean (@JonathanDean_) July 11, 2023

„OPPENHEIMER” pochłonął mnie całkowicie: to gęsty, pełen dialogów i napięcia film częściowo o bombie, jednak głównie o tym, jak bardzo jesteśmy skazani na zagładę. Co za lato! Murphy jest dobry, ale role drugoplanowe – Damon, Downey Jr i Ehrenreich – zapierają dech. Odważny, pomysłowy, złożony film, który wstrząsa widzami.

Gregory Ellwodd, The Playlist

I was skeptical, but Oppenheimer has stuck with me since seeing it last week. Yes, it's 3 hours, but in a dense-Scorsese way and the last 20 minutes (why Emily Blunt clearly took the role) bring its three narrative threads to a moving conclusion. (1) pic.twitter.com/dEC4hLlYiF — Gregory Ellwood - The Playlist ???? (@TheGregoryE) July 11, 2023

Byłem nastawiony sceptycznie, ale „Oppenheimer” tkwi mi w głowie od czasu, gdy zobaczyłem go w zeszłym tygodniu. Tak, trwa 3 godziny, ale ma w sobie gęstość dzieł Scorsesego, a ostatnie 20 minut (wyraźny powód, dla którego Emily Blunt przyjęła tę rolę) prowadzi trzy wątki narracyjne do wstrząsającego zakończenia.

Nowe recenzje Oppenheimera! Czy to dzieło życia Nolana? (20.07.2023)

W mediach zaczęły wreszcie pojawiać się pełne recenzje najnowszego filmu Christophera Nolana. I są one bardzo, ale to bardzo, zachęcające.

Dan Jolin, Empire Magazine

Mistrzowsko skonstruowane studium postaci przygotowane przez wielkiego reżysera wspinającego się na zupełnie nowy poziom. Film, który się nie tylko ogląda, ale z którym trzeba się też liczyć.

Owen Gleiberman, Variety

Cillian Murphy, promieniejący na tysiąc jardów, z półuśmiechem intelektualisty-łobuza, powstrzymujący się od szarżowania, daje fenomenalny występ jako Oppenheimer, czyniąc go postacią fascynującą i wielowarstwową.

Johnny Oleksinski, New York Post

Oppenheimer to film, który sprawia, że ​​w kółko powtarzasz „O mój Boże” – z podziwem i przerażeniem.

David Fear, Rolling Stone

Każdy filmowiec może stworzyć filmowe uniwersum. (...) Bardzo niewielu potrafi pokazać, jak geniusz postrzega elementy składowe naszego wszechświata, tuż przed wymyśleniem czegoś, co zagraża naszej egzystencji w tym wszechświecie.

Christian Holub, Entertainment Weekly

Choć mogą wydawać się niekompatybilne, poszczególne elementy Oppenheimera załamują światło i odbijają je, przypominając wiązkę atomów w reakcji łańcuchowej lub grupę naukowców łączących swoje pomysły, aby przekuć je w coś nowego.

Alison Willmore, New York Magazine/Vulture

Siła oddziaływania [filmu] płynie z pełnego udręki występu Murphy'ego i sposobu, w jaki film (...) zanurza cię w sposobie myślenia bohatera, jakby mógł stworzyć psychiczne połączenie z przeszłością.

Manohla Dargis, New York Times

Oppenheimer to wielkie osiągnięcie pod względem formalnym i koncepcyjnym, w pełni absorbujące, ale filmowość u Nolana służy przede wszystkim opowiadaniu historii.

Richard Lawson, Vanity Fair

Oppenheimer to mainstreamowa propozycja o niezwykłym rezonansie, która odsyła widza z kina z zawrotami głowy i załzawionymi oczami, z dzwonieniem w uszach od całej tej wyrafinowanej, elokwentnej eksplozji.

