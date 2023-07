Oppenheimer wprawia w osłupienie? Pierwsze recenzje dzieła Christophera Nolana

Premiera „Oppenheimera” już za chwilę. Wobec tego postanowiliśmy przyjrzeć się pierwszych opiniom o filmie Christophera Nolana.

Oppenheimer to jeden z najgłośniejszych filmów tego roku i być może najważniejsze dzieło w dorobku Christophera Nolana. Scenariusz produkcji powstał na podstawie nagrodzonej Pulitzerem książki Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej autorstwa Kai Birda i Martin J. Sherwin. Co ciekawe, autor scenariusza, czyli Christopher Nolan, napisał tekst w pierwszej osobie, co jest zabiegiem raczej nietypowym. Jak wyjaśnił twórca:

W tym pomyśle chodziło o to, by przeniknąć do czyjejś głowy i zobaczyć, jak rodzi się radykalne przeformułowanie fizyki. Jedną z rzeczy, z którymi kino zmaga się przez całą swoją historię, jest przedstawienie błyskotliwości lub geniuszu. Bardzo często nie udaje się zaangażować w to widowni.

Jak zaznaczył reżyser, przesyłając gotowy scenariusz specjaliście od efektów specjalnych, Andrew Jacksonowi:

Musimy znaleźć drogę do głowy tego człowieka. Musimy zobaczyć świat tak, jak on go widzi, musimy zobaczyć poruszające się atomy i to, w jaki sposób on wyobraża sobie fale energii, świat kwantowy. A potem musimy zobaczyć, jak to przekłada się na test Trinity. I musimy poczuć niebezpieczeństwo, poczuć zagrożenie, które niesie ze sobą cały ten proces.

Skoro o efektach specjalnych mowa, sekwencja wybuchu atomowego została wykreowana bez użycia CGI, a jedynie za pomocą efektów praktycznych. Śmiało może stwierdzić, że będzie to najważniejszy punkt filmu, który blaskiem może przyćmić złożoną z gwiazd obsadę filmu.

Premierowy pokaz Oppenheimera odbył się kilka dni temu w Paryżu. Na wydarzeniu obecni byli oczywiście członkowie zachodniej prasy, którzy w social mediach podzielili się swoimi wrażeniami z filmu. Poniżej znajdziecie kilka najciekawszych Tweetów dziennikarzy i blogerów.

Lindsey Bahr, Associated Press

Christopher Nolan’s #Oppenheimer is truly a spectacular achievement, in its truthful, concise adaptation, inventive storytelling and nuanced performances from Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon and the many, many others involved —- some just for a scene. — Lindsey Bahr (@ldbahr) July 11, 2023

„Oppenheimer” Christophera Nolana to spektakularne osiągnięcie, dzięki wiernej, zwięzłej adaptacji, pomysłowej narracji i zniuansowanym występom Cilliana Murphy'ego, Emily Blunt, Roberta Downeya Jr., Matta Damona i wielu, wielu innych [gwiazd], czasem zaangażowanych jedynie do jednej sceny.

Matt Maytum, Total Film

#Oppenheimer left me stunned: a character study on the grandest scale, with a sublime central performance by Cillian Murphy. An epic historical drama but with a distinctly Nolan sensibility: the tension, structure, sense of scale, startling sound design, remarkable visuals. Wow — Matt Maytum (@mattmaytum) July 11, 2023

„Oppenheimer” wprawił mnie w osłupienie: to studium postaci na wielką skalę, z wysublimowaną rolą Cilliana Murphy'ego. To spektakularny dramat historyczny, ale z wyraźną sygnaturą Nolana: napięcie, struktura, wyczucie skali, zaskakująca strona dźwiękowa, niezwykłe efekty wizualne. Wow.

Jonathan Dean, The Sunday Times

Totally absorbed in OPPENHEIMER, a dense, talkie, tense film partly about the bomb, mostly about how doomed we are. Happy summer! Murphy is good, but the support essential: Damon, Downey Jr & Ehrenreich even bring gags. An audacious, inventive, complex film to rattle its audience — Jonathan Dean (@JonathanDean_) July 11, 2023

„OPPENHEIMER” pochłonął mnie całkowicie: to gęsty, pełen dialogów i napięcia film częściowo o bombie, jednak głównie o tym, jak bardzo jesteśmy skazani na zagładę. Co za lato! Murphy jest dobry, ale role drugoplanowe – Damon, Downey Jr i Ehrenreich – zapierają dech. Odważny, pomysłowy, złożony film, który wstrząsa widzami.

Gregory Ellwodd, The Playlist

Byłem nastawiony sceptycznie, ale „Oppenheimer” tkwi mi w głowie od czasu, gdy zobaczyłem go w zeszłym tygodniu. Tak, trwa 3 godziny, ale ma w sobie gęstość dzieł Scorsesego, a ostatnie 20 minut (wyraźny powód, dla którego Emily Blunt przyjęła tę rolę) prowadzi trzy wątki narracyjne do wstrząsającego zakończenia.

