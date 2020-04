Oppo A72 i Oppo A52 debiutują na polskim rynku

Oppo wprowadza na polski rynek swoje dwa nowe modele - A72 i A52. Jak informuje w oświadczeniu prasowym: "dadzą użytkownikom prawdziwą radość z dokonanego wyboru".

Oppo A72 i Oppo A52 mają za jednostkę centralną procesor Qualcomm 665 z4GB RAM i odpowiednio 128 oraz 64 GB pamięci. Zwraca w nich uwagę bateria o pojemności 5000 mAH ze wsparciem dla szybkiego ładowania 18W oraz możliwością ładowania zwrotnego. Oba smartfony pracują pod kontrolą systemu Android 10 z autorską nakładką producenta - ColorOS 7. Zarówno w nakładce, jak i firmware znalazły się mechanizmy odpowiedzialne za optymalne wykorzystanie zużycia energii, np. tryb ciemny, a także wydajności każdego smartfona. Nakładka umożliwia również szeroką personalizację. Nie zabrakło technologii ochrony danych osobowych.

Oppo A72

Oppo A72 oraz Oppo A52 mają aparat tylny składający z czterech obiektywów. W przypadku pierwszego telefonu główny to 48 MP z półcalowym sensorem, drugi to ultraszerokokątny obiektyw 119,1° z funkcją optymalizacji zniekształcenia szerokokątnego. W modelu A52 główny aparat to 12 MP. W obu smartfonach wykonywanie zdjęć wspomaga SI. Użytkownicy mają do dyspozycji wiele trybów wykonywania fotografii, w tym nocny Ultra Night 2.0. Aparat przedni w Oppo A72 to 16 MP f/2.0, w przypadku Oppo A52 jest to 8 MP. Każdy z nowych modeli pozwala na rejestrację wideo w 4K przy wykorzystaniu mechanizmu stabilizacji oraz z możliwością nagrywania szerokokątnego. Warto nadmienić, że autorska aplikacja producenta - Soloop - pozwala na inteligentną edycję obrazów oraz wykorzystanie szeregu dostępnych filtrów.

Oppo A72 i Oppo A52 mają takie same wyświetlacze - ich wielkość to 6,5". Stosunek jego wielkości do obudowy wynosi 90,5%, ramka ma tylko 1,73 mm. Natywna rozdzielczość to 2400×1080 pikseli przy 405 ppi. Zastosowano w nim system redukcji szkodliwego dla wzroku światła niebieskiego.

Model Oppo A72 jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: fioletowej, czarnej i błękitnej, a model A52 w czarnej i miętowej. A52 będzie dostępny w sieci Play, a A72 w sieciach Orange i T-Mobile. W maju trafią do sieci handlowych MediaMarkt, Media Expert, NEONET, RTV Euro AGD, x-komu oraz do strefy marki na Allegro). Ceny ustalone przez producenta to 1199 za A72 oraz 999 zł za A52.