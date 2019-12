Oppo A91 i A8 z procesorami MediaTek w zachęcającej cenie

Dwa nowe smartfony Oppo z serii A zapowiadają się na solidne średniaki. Producent ujawnił dzisiaj ich ceny.

Oppo A91 oraz A8 zadebiutują wkrótce na rynku chińskim, ale w przyszłym roku mają trafić do innych krajów świata. Co warto o nich wiedzieć?

Oppo A91

Oppo A91 to smartfon z wyświetlaczem AMOLED 6,4", pokazującym obraz w rozdzielczości Full HD+ i proporcjach 20:9. Ma notch, w którym mieści się obiektyw aparatu przedniego, korzystającego z matrycy 16 Mpix. W wyświetlaczu umieszczono czytnik linii papilarnych. Aparat tylny to obiektyw główny 48 Mpix + szerokokątny 8 Mpix + makro 2 Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Procesorem w tym modelu jest MediaTek Helio P70, a szybkość działania powinno zapewnić 8GB RAM. Pamięć to 128GB. Można rozszerzyć ją kartami microSD. Urządzenie zasila akumulator 4000 mAh, wspierający szybkie ładowanie 30W (VOOC 3.0). A91 działa pod kontrolą systemu Android 9 z nakładką ColorOS 6.1. Dostępne są trzy wersje kolorystyczne: ciemnobłękitna, czerwona oraz jasna. Cena za egzemplarz to 1999 juanów, czyli niecałe 1100 złotych.

Oppo A8

Smartfon Oppo A8 to wyświetlacz IPS o przekątnej 6,5". Pokazuje obraz w jakości HD+ i proporcjach 20:9. Również ma notch z obiektywem aparatu przedniego - tutaj jest to 8Mpix. Tylne obiektywy to zestaw: 12 Mpix + 2x 2 Mpix. Czytnik linii papilarnych umieszczono na plecach urządzenia. Jednostką centralną jest Helio P35 z 4GB RAM i rozszerzalną pamięcią 128GB. Pojemność baterii to 4230 mAh. Tutaj także mamy nakładkę ColorOS 6.1. Telefon A8 dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych w cenie (w przeliczeniu) ok. 650 zł.