Oppo F15 - kolejny model producenta już 15 stycznia

Ledwie na rynek trafiły dwie wersje Oppo Reno 3, a tu już zapowiedziano kolejny telefon marki w styczniu. F15 ma zadebiutować na rynku indyjskim.

Seria F od Oppo znana jest przede wszystkim w Azji, a jej głównymi użytkownikami są mieszkańcy Indii. Zapowiedziany dzisiaj model F15 ma mieć design podobny do serii Reno, jednak różnić się oczywiście podzespołami. Ostatni raz modele z tej linii - F11 i F11 Pro - ujrzały światło dzienne w marcu tego roku. F15 pojawi się pod koniec stycznia 2020 roku w cenie ok. 1100 złotych (w przeliczeniu z rupii). Nie podano jeszcze specyfikacji, jednak wiadomo, że będzie to średniak, a ponieważ inspirowany jest droższym "kuzynem", ma mieć wyświetlacz AMOLED z notchem w kształcie łzy. Jego droższa wersja - nazwana po prostu F15 Pro będzie mieć z kolei wyświetlacz wypełniający cały front urządzenia, a obiektyw aparatu przedniego znajdzie się w otworze.

Można również spodziewać się takich elementów, jak szkło na plecach obydwu urządzeń, jednak na potwierdzenie tych informacji musimy jeszcze poczekać. Najpewniej do pierwszej połowy stycznia, kiedy Oppo oficjalnie zaprezentuje swoje nowe smartfony. Poprzednik, czyli F11 miał procesor Helio P70 z 6GB RAM i 128GB pamięci. Tutaj możemy spodziewać się lepszego procesora. Zapewne oba F15 będą działać pod kontrolą Androida Pie z nakłądką ColorOS 6. Niestety, jak na razie cena oraz dostępność poza Indiami pozostają zagadką.

Źródło grafiki: 91Mobiles