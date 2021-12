Oppo Find N - bawiliśmy się już składanym smartfonem Oppo!

Oppo zaprezentowało pierwsze urządzenie z elastycznym smartfonem, a my jako redakcja PCWorld mieliśmy okazję pobawić się nim na specjalnym pokazie przedpremierowym. Jak prezentuje się Oppo Find N?

Oppo oficjalnie wchodzi na nowy rynek. Firma zaprezentowała swoje pierwsze urządzenie z elastycznym ekranem. Mowa o składanym smartfonie z dwoma ekranami, który przypomina nieco Samsunga Galaxy Z Fold 3, ale jest od niego znacznie ciekawszy z powodu mniejszej konstrukcji i potencjalnie niższej ceny. Co ciekawe producentowi udało się utrzymać telefon w tajemnicy do samej premiery.

Oppo Find N fot. Piotr Opulski / PCWorld

Oppo Find N to najnowsza nowość, którą zaprezentowano podczas pokazuj Oppo Inno Day. Jako jedna z niewielu redakcji w kraju mieliśmy okazję zapoznać się z Oppo Find N jeszcze przed tym wydarzeniem.

Najnowszy smartfon Oppo łączy w sobie najnowsze zdobycze technologiczne z praktyczną i kompaktową konstrukcją. Smartfon posiada dwa ekrany. Zewnętrzny panel posiada przekątną 5,49 cala i nietypowe proporcje, dzięki którym wyświetlacz wypełnia cały panel przedni. Smartfon z tej perspektywy wygląda jak klasyczny telefon z kompaktową obudową.

Oppo Find N fot. Piotr Opulski / PCWorld

Po otwarciu otrzymujemy dostęp do elastycznego ekranu o przekątnej 7,1 cala. Producent zastosował specjalny zawias Flexion składający się ze 136 elementów pracujących z precyzją do 0,01 mm. Rozwiązanie to działa niezwykle płynnie i nie powoduje dużego wybrzuszenia w miejscu zagięcia. Nadal jest ono minimalnie zauważalne, ale nie sprawia już dyskomfortu podczas pracy z urządzeniem.

Zawias Flexion wyposażono w funkcję FlexForm. Pozwala ona postawić smartfon w pozycji półotwartej.

Oppo Find N fot. Piotr Opulski / PCWorld

Wewnętrzny ekran to panel pokryty szkłem Flexion UTG (Ultra Thin Glass) o grubości zaledwie 0,03 mm. Wyświetlacz Serene Display zachowuje swoje właściwości przez co najmniej 200 tysięcy cykli złożenia/rozłożenia, co zostało potwierdzone przez niezależną organizację TUV. Panel wykorzystuje technologię LTPO i pozwala na zmianę częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz.

Maksymalna jasność maksymalna wyświetlacza to 1000 nitów, a producent zastosował skalę składającą się z 10240 stopni podświetlenia.

Oppo Find N - Specyfikacja techniczna

Oppo Find N otrzymał obudowę o wymiarach 132,5 x 73 x 15,9 mm, która po rozłożeniu zwiększa swoje rozmiary do 132,6 x 140,2 x 8 mm. Smartfon waży przy tym 275 g. Oppo proponuje trzy wersje kolorystyczne - czarną, białą oraz fioletową.

Oppo Find N fot. Piotr Opulski / PCWorld

Urządzenie dostępne będzie w dwóch konfiguracjach pamięciowych - 8/256 GB oraz 12/512 GB. Producent zastosował wysokiej jakości pamięci LPDDR5 oraz UFS 3.1. Procesor to dokonali znany nam Qualcomm Snpadragon 888 5G.

Wewnętrzny wyświetlacz Serene to matryca o rozdzielczości 1792 x 1920 pikseli. Zewnętrzny ekran to płaski moduł AMOLED o przekątnej 5,49 cala, rozdzielczości 1972 x 988 pikseli z 60 Hz częstotliwością odświeżania. Pokryto go szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Kamerki do selfie to w obu przypadkach 32 MP matryce Sony. Jedną umieszczono na zewnętrznym panelu, a drugą w zagiętym ekranie.

Główny aparat to 50 MP matryca Sony IMX766 wspierana przez 16 MP aparat ultraszerokokątny oraz 13 MP matrycę tele.

Oppo Find N fot. Piotr Opulski / PCWorld

Oppo Find N wyposażono w czytnik linii papilarnych umieszczony w ramce oraz 33 W system ładowania przewodowego. Całość uzupełnia 15 W ładowanie bezprzewodowe oraz 10 W ładowanie zwrotne. Akumulator ma pojemności 4500 mAh.

Producent nie zapomniał o nowoczesnych standardach łączności - 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz NFC.

Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 12.

Oppo Find N - Cena

Zastanawiasz się ile kosztuje Oppo Find N? Smartfonowi na szczęście swoją ceną bliżej do Galaxy Z Flip 3 niż do Galaxy Z Ford 3 5G. Nadchodzący składany telefon od Oppo z dwoma wyświetlaczami kosztować będzie około 4900 zł za wersję z 8 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy model 12/256 GB wyceniono na niespełna 5800 zł. Tym samym podstawowa konfiguracja Oppo Find N konkurować będzie z klasycznymi flagowcami takimi jak iPhone 13 Pro czy Samsung Galaxy S21 Ultra oraz ich następcami.