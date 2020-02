Oppo Find X2 - 120 Hz ekran QHD+ potwierdzony

Oppo Find X2 będzie prawdziwym pokazem możliwości chińskiego producenta i pozwoli mu konkurować między innymi z zaprezentowanymi wczoraj Samsungami Galaxy S20 oraz debiutującym niedługo Xiaomi Mi 10. Oficjalna premiera Oppo Find X2 zaplanowana jest na 22 lutego 2020 roku, ale sam prezes firmy co jakiś czas podkręca atmosferę przed wydarzeniem wrzucając na swojego Twitter'a potwierdzone informacje na temat nowego smartfona. Najczęściej Shen potwierdza plotki, które już od jakiegoś czasu krążą w sieci.

Najnowszy post na Twitterze ujawnia nieco szczegółów na temat ekranu w nadchodzącym Oppo Find X2. Wyświetlacz charakteryzował się będzie 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz 240 Hz częstotliwością próbkowania ekranu dotykowego, co ma przełożyć się na świetną płynność oraz rewelacyjne czasy reakcji na dotyk. Dodatkowo wiemy, że panel zaoferuje rozdzielczość 2K, która w chińskich smartfonach jest rzadko stosowana. Producenci z Chin nadal wolą wykorzystywać mniej wymagające Full HD+.

This is my kind of ‘Flagship’ ????



????️ 120Hz Refresh rate

???? 2k Resolution

???? 240Hz Sampling

???? SDR to HDR conversion

???? HDR up to 1200nits brightness

???? 100% DCI-P3