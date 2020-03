Oppo Find X2 Pro - aparat równie dobry, jak w Xiaomi Mi 10 Pro!

I mamy duże zaskoczenie. Najnowsze testy DxOMARK pokazują, że aparat w Oppo Find X2 Pro jest równie dobry, co w telefonie Xiaomi. A więc w tym momencie są to dwa najlepsze smartfonowe aparaty świata!

Dzisiaj ogłoszono, kiedy Oppo Find X2 i Oppo Find X2 Pro znajdą się na rynku - ma być to 13 maja. Jednak redaktorzy serwisu DxOMARK już otrzymali swoje egzemplarze smartfonów do recenzji i przyznali modelowi Pro bardzo wysokie noty. W ten sposób mamy obecnie dwa najlepsze aparaty smartfonowe świata - w Xiaomi Mi 10 Pro oraz Oppo Find X2 Pro. O tym pierwszym pisaliśmy już nieraz, a ten drugi to nowość, więc warto przypomnieć, jak wygląda jego aparat tylny. Mamy tu trzy obiektywy

główny: 48M 1/1.4", sensor Quad-Bayer, odpowiednik soczewki 25.46mm - f/1.7, OIS

ultraszerokokątny: 48MP 1/2", sensor Quad-Bayer, odpowiednik soczewki 16.5mm-equivalent - f/2.2

teleobiektwy: 13MP 1/3.4", odpowiednik soczewki 128.77mm - f/3 OIS

Wszystkie obiektywy korzystają z autofokusa z detekcją bazy, a także podwójnej lampy błyskowej LED. Aparat tylny może nagrywać klipy wideo 4K/60fps z HDR.

Zarówno przy zdjęciach, jak i nagrywaniu wideo, najmocniejszą stroną smartfona jest autofokus. Przy zdjęciach wspaniale wypadają zoom oraz ekspozycja, przy filmach - stabilizacja oraz oddanie barw. A co wypada najgorzej? Jak widzimy - zdjęcia szerokokątne i nocne oraz tekstury przy nagrywaniu wideo. Mimo to łączny wynik to aż 124 punkty, co sprawia, że Oppo Find X2 Pro zajmuje najwyższe miejsce na podium.

Źródło: DxOMARK