Oppo Find X2 będzie cieńszy niż Reno3 Pro

Oppo Find X2 zostanie zaprezentowane oficjalnie w marcu. Jak zdradził jeden z szefów firmy, model ten będzie cieńszy od Reno3 Pro, którego grubość to 7,7 mm.

Oppo Find X2 ma być smartfonem z wysuwanym aparatem, działającym pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon 865 - co równocześnie oznacza obsługę 5G. Jak na razie nie pojawiło się tyle przecieków, co np. w przypadku nowych flagowców Xiaomi, Apple, czy Samsunga, jednak od czasu do czasu przedstawiciele Oppo sami zdradzają niektóre detale. Shen Yiren , wiceprezes firmy, napisał w chińskiej sieci społecznościowej Weibo: "jeśli chcesz mieć telefon cienki i lekki - wybierz Reno 3. A jeśli chcesz telefon cienki, lekki i z podzespołami flagowca - wybierz Oppo Reno Ace lub Find X2".

Osiągnięcie niewielkiej grubości jest możliwe dzięki wysuwanemu aparatowi, który pełni rolę przedniego i tylnego - eliminuje to obiektywy z tyłu, wpływające na grubość urządzenia. Find X2 ma być również pierwszym telefonem na świecie ze wsparciem zarówno przewodowego, jak i bezprzewodowego ładowania 50W. Samo przewodowe zadebiutowało wraz z Find X Lamborghini Edition. Ponadto spodziewamy się solidnego wyświetlacza z odświeżaniem 120 Hz. Pytaniem pozostaje tylko cena - tę poznamy dopiero za dwa miesiące.