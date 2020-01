Oppo Find X2 oraz nowy smartfon Realme z certyfikatem Wi-Fi Alliance

Chińczycy szykują się do wprowadzenia na rynek kolejnych smartfonów.

Wi-Fi Alliance ma na początku roku sporo pracy. Wielu producentów przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowych modeli. Część z nich robi to na ostatnią chwilę przed targami Mobile World Congress, które odbywają się pod koniec lutego.

Źródło: oppo.com

Najnowsze informacje z Wi-Fi Alliance donoszą, że Oppo Find X2 (CPH2303) oraz bliżej niezidentyfikowany smartfon od Realme o numerze modelu RMX2061 otrzymały właśnie certyfikat, który umożliwi wprowadzenie ich do sprzedaży.

Zarówno flagowiec od Oppo, jak i smartfon Realme pracować będą pod kontrolą najnowszego Androida 10 od razu po wyjęciu z pudełka.

Find X2 jak na flagowe urządzenie przystało zaoferuje obsługę najnowszego standardu Wi-Fi 6. Poza tym na pokładzie znajdzie się modem sieci 4G LTE. Prawdopodobnie Oppo zaoferuje Find X2 w konfiguracjach zarówno z 4G LTE, jak i z 5G. Plotki w sieci głoszą, że na rynku zadebiutuje Oppo Find X2 oraz jego droższy i lepszy brat z dopiskiem Pro. Model CPH2025 (Oppo Find X2 Pro) nie otrzymał jeszcze stosownego certyfikatu od Wi-Fi Alliance. Prawdopodobnie możemy spodziewać się, że stosowny dokument zostanie wydany na dniach.

Przypominamy, że Oppo Find X2 będzie topowym modelem w portfolio producenta. Smartfon zostanie wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 865 oraz ekran ze 120 Hz odświeżaniem o rozdzielczości Quad HD+.

Drugi ze smartfonów, który uzyskał certyfikat to nowy model od Realme. Urządzenie to zostało wyposażone w klasyczną kartę sieciową z obsługą Wi-Fi 5 (standard 802.11ac). W chwili obecnej o urządzeniu wiemy tylko tyle, że zadebiutuje z Androidem 10 na pokładzie i Wi-Fi 5. Może to być zarówno budżetowa konstrukcja, jak i flagowiec. W przypadku Realme obecnie nawet najdroższy i najwydajniejszy model X2 Pro z procesorem Qualcomm Snapdragon 855+ nie posiada obsługi nowego standardu Wi-Fi 6.

Z pewnością urządzenie, które pojawiło się w bazie Wi-Fi Alliance nie jest modelem Realme C3, ponieważ smartfon ten posiada oznaczenie RMX2020.

Źródło: gsmarena.com