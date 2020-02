Oppo Find X2 pojawia się w sklepie jeszcze przed oficjalną premierą!

Potwierdzają się plotki na temat najnowszego flagowca od Oppo. Szykuje się jeden z ciekawszych flagowców 2020 roku.

Oppo Find X2 miał zostać zaprezentowany już 22 lutego 2020 roku, czyli dosłownie za kilka dni. Pierwotnie urządzenie miało pojawić się na targach Mobile World Congress w Barcelonie, ale ze względu na anulowanie tegorocznej imprezy Oppo zdecydowało się na przeniesienie premiery smartfona na marzec.

Przez koronawirusa nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery smartfona, ale wiemy, że jest on gotowy do premiery rynkowej. Potwierdzają to najnowsze informacje z Wietnamu. W jednym ze sklepów internetowych za pomocą oficjalnego konta Oppo upubliczniono ofertę sprzedażową najnowszego modelu Find X2. Dzięki temu potwierdziły się plotki odnośnie specyfikacji technicznej urządzenia.

Telefon został wyposażony w 6,5 calowy wyświetlacz AMOLED pokryty szkłem Gorilla Glass najnowszej - szóstej już generacji. Urządzenie na zdjęciach nie posiada wycięcia w ekranie, ale specyfikacja informuje o obecności 32 MP aparatu frontowego. Choć specyfikacja tego nie potwierdza ekran powinien zaoferować odświeżanie na poziomie 120 Hz oraz 240 Hz próbkowanie panelu dotykowego.

Główny aparat zaoferuje rozdzielczość 48 MP, która przy 108 MP aparacie Xiaomi Mi 10 Pro nie robi ogromnego wrażenia. Dodatkowo na wyposażeniu znajdą się dwie matryce o rozdzielczości 13 MP oraz 8 MP. Jedna z nich prawdopodobnie będzie odpowiedzialna za wykonywanie zdjęć ultra szerokokątnych. Smartfon będzie w stanie nagrywać filmy w 4K. Oppo nie zdecydowało się na implementacje nagrywania w 8K.

Urządzenie pracować będzie pod kontrolą Androida 10 z nakładką Color OS. Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 865 wspierany przez 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM.

Popisowym punktem w specyfikacji technicznej będzie zasilanie. Bateria Oppo Find X2 o pojemności 4065 mAh ładowana będzie przy wykorzystaniu super szybkiego 65 W ładowania przewodowego w technologii Super VOOC 2.0. Nie zabraknie również 30 W ładowania przewodowego, jakie znamy już z Xiaomi Mi 10 Pro.

