Oppo Find X2 - przeciek potwierdza 48 Mpix

Sony w najbliższych tygodniach zaprezentuje kilka nowych sensorów do aparatów, w tym IMX708. Najnowszy przeciek wskazuje, że będzie on użyty w Oppo Find X2.

Sony to ceniony producent sensorów do aparatów - zarówno tych klasycznych, jak i smartfonowych. Najmocniejszym, jaki ma się pojawić w ciągu kilku kolejnych tygodni, jest IMX708. Pozwala na wykonywanie zdjęć 48 Mpix i wykorzystuje technologię omnidirectional focusing, która znacznie zwiększa możliwości spotykane w Dual Pixel AF, z jakiej korzysta wiele współczesnych flagowców. Pogłoska, że Oppo użyje tego sensora w nadchodzącym Find X2, pochodzi od znanego chińskiego specjalisty od przecieków, publikującego informacje jako Digital Chat Station. Ujawnił również, że Sony zaprezentuje ulepszony sensor IMX586 - ma nosić nazwę IMX616 i być przeznaczony do wykonywania zdjęć selfie.

Po lewej: normalny focus, po prawej: focus z nową technologią Źródło: GSM Arena

Chociaż nie znamy jeszcze specyfikacji technicznej ani sensora IMX686, ani IMX616, wiemy, że będą one lepsze od obecnie stosowanych, a więc i zdjęcia zyskają na jakości. Podobnie w przypadku IMX708, który ma ponoć znaleźć się w Oppo Find X2. Jednak Digital Chat Station podaje, że producent zaprezentuje wszystkie trzy sensory w swoich nowych smartfonach. Jednak jakich i kiedy - tego oficjalnie nie wiadomo.

