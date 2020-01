Oppo Find X2 - więcej szczegółów na temat ekranu i aparatów

Dowiedzieliśmy się właśnie kolejnych szczegółów o flagowych smartfonie od Oppo.

Oppo coraz wyraźniej próbuje zaznaczyć swoją obecność na europejskim rynku. Producent zamierza to zrobić za pomocą smartfonów, które mocno wyróżniają się spośród konkurencji. Idealnym tego przykładem jest cała rodzina Reno, która po raz pierwszy pojawiła się na rynku w pierwszej połowie 2019 roku.

Źródło: pcworld.com

Na początku tygodnia dowiedzieliśmy się, że nadchodzący flagowy model Find X2 zaoferuje aparat oparty na matrycach wyprodukowanych przez Sony. Dodatkowo, jak na flagowca przystało urządzenie wykorzystywać będzie flagowy układ od Qualcomm'a - Snapdragona 865.

Już wcześniej w sieci za pomocą portalu Weibo pojawiło się sporo informacji na temat ekranu Oppo Find X2. Urządzenie ma zostać wyposażone w panel o przekątnej 6,5 cala, który będzie w stanie wyświetlać obraz z częstotliwością 120 Hz. Możliwe, że Oppo zamierza dodać do niego technologię ultra clear, która pozwoli na zwiększenie częstotliwości próbkowania warstwy dotykowej aż do 240 Hz. Szybsze wykrywanie interakcji w połączeniu ze 120 Hz matrycą spowoduje, że wszystkie animacje będą płynniejsze, niż u konkurencji. Jakby tego było mało Oppo zdecyduje się na wykorzystanie rozdzielczości QHD+ (3160 x 1440 pikseli). To dosyć niespotykane u chińskich producentów, którzy kurczowo trzymają się rozdzielczości Full HD+.

Urządzenie ma mieć front z 80 stopniowymi krawędziami, które mają uatrakcyjnić wizualnie całą konstrukcję.

Procesor Snapdragon 865 sprzęgnięty zostanie z dodatkowym koprocesorem M1, który zaprojektowany został, aby pomóc smartfonowi w obsłudze 120 Hz wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości. Koprocesor zapewni również optymalne zużycie energii.

Telefon zostanie wyposażony w matrycę Sony IMX689 z czujnikiem 1/1,3 cala o rozdzielczości 48 MP. W środku znalazło się miejsce dla nowego autofocus'a, który zastąpi obecny dwupikselowy system autofocus. Główna matryca do pomocy otrzyma czujnik IMX708 odpowiedzialny za wykonywanie zdjęć ultra szerokokątnych. Producent przewidział również miejsce dla systemu, który zaoferuje 5 krotny zoom optyczny.

Źródło: gsmarena.com, weibo.com