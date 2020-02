Oppo Find X2 zadebiutuje już 6 marca

Oppo może być zadowolone z 2019 roku. Chińczycy na dobre pojawili się na europejskim rynku, a na dodatek w sklepach pojawiły się smartfony z ciekawej i chwalonej rodziny Reno. Dzięki nim Oppo na nowo zaistniało na półkach sklepowych, a na dodatek posiada w ofercie ciekawego flagowca z świetnym peryskopowym aparatem.

Pomimo przychylnych opinii Reno 10x Zoom wcale nie był topowym przedstawicielem flagowców od Oppo. Mało kto pamięta, ze firma posiada w swojej ofercie model Find X, który pozycjonowany jest znacznie wyżej od całej serii Reno.

Urządzenie to został pokazane w 2018 roku i pozwoliło Oppo konkurować z innymi flagowymi smartfonami. Teraz po dwóch latach oczekujemy pojawienia się Oppo Find X2.

Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem producenta smartfon ten zostałby zaprezentowany na targach Mobile World Congress w Barcelonie, ale w związku z wybuchem epidemii koronawirusa targi odwołano, a premiera została odroczona. Teraz Oppo poinformowało, że Find X2 zostanie oficjalnie zaprezentowany 6 marca 2020 roku.

Informacja ta została przekazana za pomocą oficjalnego profilu @oppo na Twitterze.

Bring visuals to life and #UncoverTheUltimate with us on March 6. #OPPOFindX2 is coming soon. pic.twitter.com/ySlk0U2mkA