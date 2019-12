Oppo Find X2 zadebiutuje na początku 2020 roku ze Snapdragonem 865 i lepszym wyświetlaczem

Włodarze chińskiego producenta poinformowali właśnie, że w pierwszych miesiącach 2020 roku zadebiutuje następca wyjątkowo interesującego smartfonu - Oppo Find X.

Oppo Find X zadebiutował w czerwcu 2018 roku i z miejsca stał się jednym z najciekawszych smartfonów na rynku. Zawdzięczał to nie tylko znakomitej specyfikacji, ale przede wszystkim wyjątkowemu designowi. Chiński producent wyposażył swój sprzęt w 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości FullHD+, który pokrywa aż 92,25%, nie znajdziemy na nim również żadnego wycięcia notch, a to dzięki zastosowaniu wysuwanego modułu aparatu.

Przedstawiciele marki Oppo ujawnili dzisiaj, że następca powyższego modelu - Oppo Find X2, zadebiutuje w pierwszym kwartale 2020 roku. Co więcej, poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat jego specyfikacji.

Oppo Find X2 ma rozwinąć rozwiązania zastosowane w pierwowzorze, możemy zatem liczyć na imponujących rozmiarów wyświetlacz, który ma oferować wyższą rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. Biorąc pod uwagę, że obecnie coraz więcej smartfonów oferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz (ostatnio np. Redmi K30), to śmiało możemy założyć, że Find X2 otrzyma ekran z taką samą, a może nawet wyższą częstotliwością odświeżania.

"Sercem" Oppo Find X2 zostanie, bez większego zaskoczenia, procesor Qualcomm Snapdragon 865, co oznacza, że na jego pokładzie znajdzie się również modem 5G. Chiński producent pochwalił się również, że jego sprzęt wykorzysta do fotografii najnowszą technologię Sony w postaci sensora o nazwie "All Pixel Omnidirectional PDAF", który zapewni m.in. szybszy i dokładniejszy autofocus, a także poprawi ostrości w warunkach słabego oświetlenia.

Choć Oppo Find X2 już teraz zapowiada się wyjątkowo ciekawie, to należy pamiętać, że prawdopodobnie stanie w szranki z takimi modelami jak Samsung Galaxy S11 czy Xiaomi Mi 10, które również mają zadebiutować w pierwszym kwartale 2020 roku.

źródło: gizmochina.com