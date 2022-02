Oppo Find X5 Pro już jest! Namiesza na rynku flagowców?

Oppo właśnie zaprezentowało swoje tegoroczne flagowce! Modele Oppo X5 oraz X5 Pro już wkrótce trafią do sprzedaży. Konkurencja wśród smartfonów dla fotografów urośnie jeszcze bardziej!

Chiński producent zaprezentował dzisiaj najnowsze urządzenia, które mają rywalizować w tym roku z takimi smartfonami jak Samsung Galaxy S22, iPhone 13, czy Xiaomi 12. Oppo oficjalnie przedstawiło światu najnowsze flagowce: Oppo Find X5 oraz Oppo Find X5 Pro.

Tegoroczne flagowce otrzymały wiele nowości, które z pewnością przypadną do gustu miłośnikom mobilnej fotografii. Nie tak dawno oficjalnie ogłoszono współpracę z firmą Hasselblad, która pomagała do tej pory w optymalizacji pracy aparatów w smartfonach OnePlus. W przypadku Oppo Find X5 możemy liczyć na nowe rozwiązania w zakresie kalibracji kolorów: Hasselblad Natural Color Calibration. Dodatkowo smartfon posiada dedykowany przetwarzaniu zdjęć procesor MariSilicon X, wytworzony w 6nm procesie technologicznym.

Skoro mowa o fotografii, to warto wspomnieć obecność dwóch 50 MP aparatów Sony IMX766 z OIS. W modelu Pro możemy liczyć na pięcioosiową stabilizację. Całości dopełnia 13 MP obiektyw telefoto, a z przodu znalazło się miejsce dla 32 MP kamery selfie.

Co jeszcze znajdziemy pod maską? Oczywiście flagowy układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, sparowany z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Kontrolę nad jego pracą sprawuje system Android 12 z nakładką ColorOS 12.1. Nowa nakładka trafi do zaprezentowanych właśnie smartfonów oraz do kilku starszych modeli. Znajdziemy w niej kilka nowych rozwiązań, zapożyczonych z OxygenOS OnePlus.

Podstawowy Find X5 posiada wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala, który oferuje rozdzielczości 1080p oraz 120 Hz częstotliwość odświeżania. Całości specyfikacji dopełnia obecność baterii o pojemności 4800 mAh (Find X5) oraz 5000 mAh (Find X5 Pro) i szybkiej ładowarki 80 W SuperVOOC. Dodatkowo smartfon wspiera szybkie ładowanie bezprzewodowe 30 W AirVOOC.

Chętni na zakup Oppo Find X5 Pro w Europie będą musieli obejść się smakiem. Producent w tym rejonie udostępni jedynie model Oppo Find X5. Jego ceny zaczną się od 1000 euro, czyli około 4500 złotych. Smartfon dostępny będzie w dwóch kolorach: czarnym i białym.

