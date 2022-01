Oppo Pad w pierwszych benchmarkach! Będzie na co czekać?

Chiński producent będzie kolejnym, który do swojej oferty włączy tablet. Snapdragon 870, duża bateria i 120 Hz pozwolą mu namieszać w tym segmencie?

O tym, że Oppo planuje wypuszczenie na rynek swojego pierwszego tabletu nieoficjalnie mówiło się już od dobrych kilku miesięcy. Wygląda jednak na to, że teraz jesteśmy bliżej jego rynkowego debiutu, niż kiedykolwiek.

Urządzenie zaczęło bowiem pojawiać się w coraz większej ilości baz certyfikacyjnych. Najnowsze informacje pochodzą z chińskiego urzędu CCC. Certyfikat tam uzyskany jest niezbędnym świadectwem bezpieczeństwa dla produktów produkowanych, bądź dystrybuowanych na terenie Państwa Środka. Z tych danych dowiedzieliśmy się już, że Oppo Pad wspierał będzie szybkie ładowanie przewodowe 33 W.

Kolejne informacje pochodzą natomiast z baz danych Geekbench, czyli jednego z najpopularniejszych testów syntetycznych dla urządzeń mobilnych. Numer seryjny urządzenia - OPD2101 - pokrywa się w obu bazach. Czego dowiadujemy się z dokumentów? Urządzenie pracować będzie pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11. Wyposażone będzie w ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 870, który wspiera 6 GB pamięci operacyjnej. Nie będzie to więc najnowsza jednostka, jednak powinna być wystarczająca, aby zaoferować dobrą wydajność, co dodatkowo potwierdzają wyniki testów syntetycznych: jednowątkowy to 4582, a wielowątkowy 12259.

Co jeszcze wiemy o tym urządzeniu? Wcześniejsze przecieki sugerowały obecność wyświetlacza LCD o przekątnej 11 cali, który charakteryzuje się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli i 120 Hz częstotliwością odświeżania. Mówiło się także, że będzie wyposażony w dwa aparaty z 12 MP i 8 MP obiektywami. Oppo Pad ma zaoferować 256 GB wbudowanej pamięci masowej oraz posiadać baterię o pojemności 8080 mAh. Specyfikacja sugeruje więc, że będzie to tablet aspirujący do miana urządzenia premium. W chwili obecnej nie wiemy jednak kiedy nastąpi jego premiera, ani ile będzie kosztować.

