Oppo Reno 3 Pro 5G - pełna specyfikacja na TENAA

Wcześniej w tym miesiącu certyfikację przeszło Oppo Reno 3, a teraz jego wariant 5G. Dzięki załączonej dokumentacji poznaliśmy od razu pełną specyfikację urządzenia.

Smartfon OPPO Reno 3 Pro 5G (zapisany pod nazwą kodową jako (PCRM00 / PCRT00) będzie urządzeniem o wyświetlaczu Super AMOLED 6,5", pokazującym obraz w rozdzielczości 2400x1800 pikseli, w proporcjach 20:9. Ekran dotykowy wspiera obsługę gestów, ma także wbudowany czytnik linii papilarnych. Napędza go do działania ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 765G (2,4 GHz), dysponujący 8GB RAM. Model ten oferuje 128GB pamięci na dane - nie ma możliwości jej rozszerzenia. Całość działa pod kontrolą systemu Android 10, a telefon zasila bateria 3935 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania.

Jak pokazuje to powyższy filmik, w wyświetlaczu Reno3 Pro 5G znajduje się otwór aparatu przedniego. Jego obiektyw to 32 Mpix, a z tyłu mamy ich cztery - główny 48Mpix, teleobiektyw 13Mpix (z zoomem optycznym x5), ultraszerokokątny 8Mpix oraz sensor głębi 2 Mpix. Na liście TENAA (urzędu certyfikacyjnego) znalazła się informacja, że model ten będzie dostępny w czterech kolorach: białym, czarnym, czerwonym oraz niebieskim. Jeśli chodzi o łączność, oprócz wsparcia dla 5G (NSA, SA), wspiera także Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Dual Band (2.4/5GHz). W obudowie znajdziemy USB typu C. Niestety, nie znamy jeszcze ceny nowego smartfona OPPO ani jego dostępności.