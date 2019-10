Oppo Reno S może mieć aparat 64Mpix i ładowanie 65W

Oppo Reno S to flagowiec chińskiego producenta, który ma ukazać się w grudniu. Najnowsze wieści mówią o mocnym aparacie i niezwykle wydajnym ładowaniu.

Oppo Reno Ace cieszy się dużym powodzeniem, a według najnowszych informacji, kolejnym flagowcem producenta ma być Reno S. Na razie wiemy o nim tyle co nic, poza tym, że ma być to flagowiec obsługujący technologię szybkiego ładowania 65W Super VOOC 2.0 oraz dysponować aparatem tylnym z matrycą 64Mpix. We wspomnianym Ace jest to 48Mpix + obiektywy 13 Mpix (teleobiektyw) oraz 8Mpix (ultraszerokokątny), a na przedzie obiektyw 16 Mpix w notchu. Jego cena ma - podobno - wynosić ok. 2100 zł, a premiera zapowiedziana została na pierwszy tydzień grudnia. Podobnie kosztuje Reno 10x zoom, który ma na pokładzie 6GB RAM i 128GB pamięci na dane.

Reno Z i Reno Z2

Jak podaje witryna 91mobiles, Oppo Reno S ma napędzać do działania procesor Snapdragon 855 Plus, a urządzenie będzie jednym z najdroższych jak dotąd modeli producenta. Wszystko wskazuje na to, że telefon ten będzie mocniejszym Ace, wydanym pod nową nazwą. Spodziewana jest bateria 4000 mAh, a dzięki wspomnianej technologii Super VOOC, pełne ładowanie ma zając mniej, niż 27 minut, zaś zaledwie 10 minut wystarczy, aby naładować akumulator w 50%. Zapowiada się całkiem ciekawie, warto więc czekać na kolejne informacje na ten temat.