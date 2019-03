Oppo Reno - specyfikacja, data premiery, cena

Marka Oppo, która pojawiła się w Polsce ostatniego dnia stycznia 2019, wprowadzi wkrótce na rynek model Reno. Zapowiada się bardzo mocne urządzenie.

Większość informacji na temat nadchodzącego smartfona poznaliśmy dzięki serwisowi GizChina, aczkolwiek i na innych pojawiły się przecieki na jego temat. Gromadzimy je w tym miejscu i w miarę pojawiania się nowych, pewnych informacji, będziemy wprowadzać aktualizacje.

OPPO Reno - specyfikacja

Oppo Reno ma być flagowcem działającym z całą mocą doskonale znanego procesora Qualcomm Snapdragon 855, a ponieważ dostępne ilości pamięci RAM to 8, 10 i 12 GB, na wydajność nikt nie powinien narzekać. Przecieki mówią o sześciu wariantach, różniących się ilością RAM i miejsca na dane. Podstawowe łączy jedno - 256GB miejsca na dane, różni ilość RAM. Dwie edycje Deluxe to 128 i 256GB miejsca, a najdroższa to Lamborghini Edition - 512GB miejsca na dane i 12 GB RAM. We wszystkich modelach będzie to pamięć typu UFS 2.1. Smartfon ma mieć wyświetlacz AMOLED, chroniony przez szkło Gorilla Glass 6, a co istotne - stosunek powierzchni ekranu do obudowy ma wynosić aż 93,1%, co zapowiada niezwykle cienkie ramki. Dodatkowo Oppo deklaruje, że nie będzie w nim ani notcha, ani żadnych innych otworów. Czytnik linii papilarnych został schowany pod wyświetlaczem i ma mieć aż 15-krotnie większą powierzchnię, niż smartfony innych producentów.

Przedni aparat Oppo Reno to aż 32 Mpix. Jest on wyposażony w sensor Sony IMX 51, co powinno zagwarantować zarówno wysoką jakość wykonywanych zdjęć, jak i nagrań oraz rozmów wideo. Tylny aparat to trzy obiektywy: główny 48 Mpix (Sony IMX586), szerokokątny oraz teleobiektyw peryskopowy, umożliwiający 10-krotny zoom optyczny. W firmware urządzenia nie zabraknie oprogramowania dedykowanego poprawie jakości zdjęć i filmów. Oprócz tego w oprogramowaniu Reno ma znaleźć się wirtualny asystent - Breeno. Poniższy filmik prezentuje jego możliwości.

Smartfon Oppo będzie zasilać akumulator o pojemności 4065 mAh, a za szybkie ładowanie ma odpowiadać technologia Super VOOC 4.0 50W.

OPPO Reno - data premiery

OPPO Reno ma zadebiutować 10 kwietnia w Chinach. Jak na razie nie wiemy, kiedy zawita do Europy.

OPPO Reno - ceny

Jak wspomniano wcześniej, smartfon Oppo dostępny będzie w sześciu wersjach. Znamy jedynie ceny w juanach, więc możemy tylko podać przybliżone odpowiedniki w złotówkach. Edycje podstawowe, z 256GB pamięci na dane, prezentują się następująco:

Oppo Reno 8GB RAM - 4999 juanów (ponad 2800 zł)

Oppo Reno 10GB RAM - 5499 juanów (ok. 3100 zł)

Oppo Reno 12GB RAM - 6999 juanów (ok. 4000 zł)

Edycja specjalna - Lamborghini Edition - z 512GB miejsca na dane i 12 GB RAM to wydatek dokładnie 9999 juanów, czyli ok. 5600 zł

Oprócz tego będą dostępne: