Oppo Reno3 Pro 5G z wyświetlaczem 90 Hz, znamy pamięci i kolory

Choć do wyznaczonej na 26 grudnia premiery Reno3 Pro jeszcze trochę czasu, producent już zdradza kolejne informacje na temat swojego smartfona.

Pełna specyfikacja Oppo Reno3 Pro 5G pojawiła się kilka dni temu na TENAA, nie podano jednak kilku istotnych szczegółów, które ujrzały światło dzienne dopiero teraz. Poznaliśmy je dzięki materiałom promocyjnym, które znalazły się w sieci. Zdradzają one istotną rzecz - odświeżanie wyświetlacza urządzenia będzie wynosić wysokie 90Hz, a ono samo ma być dostępne w czterech wersjach kolorystycznych: Misty White, Moon Night Black, Blue Starry Night oraz Sunrise Impression. W materiałach promocyjnych potwierdziło się również, że bateria Reno3 będzie od 10 mAh większa, niż w wariancie Pro - a konkretnie ma mieć pojemność 4035 mAh.

Oba modele Reno3 będą wspierać szybkie ładowanie VOOC 4.0. Każdy z nich ma być dostępny w trzech konfiguracjach RAM/pamięć: 8GB/128GB, 12GB/128GB oraz 12GB/256GB. Chociaż w specyfikacji opublikowanej na witrynie TENAA Reno 3 miało mieć aparat tylny z głównym obiektywem 48MPix, okazuje się, że będzie to jednak 64Mpix. Oppo dodało także informacje o bardzo zaawansowanych mechanizmach stabilizacji obrazu, jakie pojawią się w aparatach obu modeli. Być może do premiery poznamy jeszcze kolejne informacje. Na bazie tego, co już wiemy, można śmiało powiedzieć, że będzie to mocny model.