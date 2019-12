Oppo Reno3 i Reno3 Pro z konkretną datą premiery

Włodarze Oppo ujawnili dzisiaj konkretną datę premiery smartfonów Oppo Reno3 i Reno 3 Pro, przy okazji zaprezentowano również nowe zdjęcia promocyjne urządzeń.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że smartfony z serii Reno3 zadebiutują w grudniu. Dzisiaj chiński producent podał konkretną datę premiery nowych urządzeń, a nastąpi ona w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia - 26 grudnia. Prezentacja odbędzie się w chińskim mieście Hangzhou.

Potwierdzono również, że możemy spodziewać się debiutu trzech modeli Oppo Reno3, Oppo Reno3 Pro oraz Oppo Reno3 Pro 5G.

Na temat powyższych smartfonów wiemy już całkiem sporo. Przewiduje się, że Oppo Reno3 zadebiutuje na rynku z 6,4-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości Full HD+, procesorem Snapdragon 730G, 8 GB pamięci RAM, akumulator o pojemności 3935 mAh, 16 Mpix kamerką do selfie oraz poczwórnym aparatem głównym (48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix).

Jeśli zaś chodzi o modele Oppo Reno3 Pro i Reno3 Pro 5G, to będą one współdzielić większą część specyfikacji. Oba urządzenia będą mogły liczyć na: 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED (Full HD+), procesor Snapdragon 765G, 8 GB RAM-u, 128 GB przestrzeni na dane oraz solidny zestaw aparatów. Na froncie znajdzie się pojedynczy aparat do selfie o rozdzielczości 32 Mpix, natomiast na tylnym panelu umieszczono poczwórny aparat, w którego skład wchodzą: 48 Mpix sensor główny, 13 Mpix teleobiektyw, 8 Mpix (szerokokątny) oraz 2 Mpix czujnik głębi.

Największą różnicą będzie modem 5G, który jak łatwo się domyślić będzie występował jedynie w Oppo Reno3 Pro 5G.