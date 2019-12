Oppo Reno3 - ponad 1,46 mln zamówień

Dwa dni temu Oppo Reno3 Pro i Oppo Reno3 zostały oficjalnie zaprezentowane i zaczęła ich przedsprzedaż. Dzisiaj już wiemy, że telefony te zamówiło ponad 1,46 milionów osób!

Oppo Reno3 i Reno3 Pro to dwa modele z dobrą specyfikacją i w przystępnych cenach - pierwszy to wydatek ok. 1900 zł, drugi - 2500 zł, czyli znacznie mniej niż np. flagowce firmy Samsung. W ciągu dwóch dni, jakie minęły od premiery, cieszą się olbrzymim zainteresowaniem chińskich użytkowników, którzy zamówili w przedsprzedaży 1,46 milionów modeli, w tym ponad 580 tysięcy przez sklep online JD.com. Jest to zdecydowanie rekord roku 2019 w kategorii przedsprzedaży w sieci. Inny wniosek z tego jest taki, że wzrasta zainteresowanie modelami obsługującymi standard 5G - a Chiny zaliczają się do krajów przodujących w jego upowszechnianiu.

Należy jednak zauważyć, że podana ilość modeli zamówionych w przedsprzedaży została odnotowana przed północą 27 grudnia, może być więc tak, że zamówiono już ponad 1,5 miliona egzemplarzy. Reno3 napędza do działania procesor Mediatek Dimensity 1000L, podczas gdy wersja Pro korzysta z nowego układu Snapdragon 765G, ale to nie jedyne różnice - pełne specyfikacje obu modeli prezentujemy na tej stronie, gdzie można je porównać. Niestety, jak na razie nie wiadomo, czy model ten będzie sprzedawany poza Chinami.

