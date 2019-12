Oppo Reno3 przyłapane w działaniu

Na chińskim portalu Weibo opublikowano dwa zdjęcia działającego modelu Oppo Reno3.

Ostatnie dni przynoszą dużo informacji o Oppo Reno3 - w większości są to informacje od producenta i przecieki. Tym razem do sieci dostało się zdjęcie pokazujące pracującego smartfona. Jest to model Reno 3 (nie Reno 3 Pro), co można poznać po umiejscowieniu diody LED. Jak pokazuje to pierwsze zdjęcie, model ma kod PDCM00 - taki sam na TENAA został oznaczony jako posiadający łączność 5G (SA i NSA).

Smartfon korzysta z procesora MediaTek MT6885 (specjalna wersja Dimensity 1000), który ma do dyspozycji 8GB RAM i 128GB pamięci na pliki użytkownika. Niestety, autor zdjęć nie napisał, jak urządzenie sprawuje się w praktyce. Warto przypomnieć, że ma ono grubość 7,96 mm i będzie jednym z najcieńszych smartfonów na rynku. Do oficjalnej premiery zarówno Oppo Reno 3 oraz Oppo Reno3 Pro 5G pozostał równy tydzień. W obydwu przypadkach będą to solidne modele, których zakup warto rozważyć. pozostaje tylko pytanie, czy ceny będą adekwatne do możliwości?

