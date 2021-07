Oppo Watch 2 - sprawdź, kiedy zegarek pojawi się na rynku!

Oppo ogłosiło właśnie, kiedy druga generacja ich inteligentnego zegarka pojawi się na światowych rynkach. Nastąpi to bardzo szybko.

Z jednej strony możemy powiedzieć, że zaledwie rok temu miała miejsce premiera pierwszego inteligentnego zegarka Oppo Watch. Z drugiej zaś producenci elektroniki zdążyli już przyzwyczaić nas do tego, że co roku wypuszczają kolejne nowe wersje istniejących urządzeń. Nie powinno więc nas dziwić, że nieco ponad rok po premierze, pierwszy zegarek od Oppo doczeka się swojego następcy.

Oppo Watch pojawił się na rynku w marcu zeszłego roku, więc na nową generację chiński producent każe nam czekać już ponad rok. Najnowsze wiadomości z pewnością ucieszą jednak osoby czekające na Oppo Watch 2. Wiemy już, że pojawi się on na rynku 27 lipca, czyli już za tydzień! Taka data pojawiła się w materiałach promocyjnych na rynku chińskim. Możemy więc zakładać, że w innych regionach będzie on dostępny w tym samym, bądź bardzo zbliżonym terminie. Zegarek jest już także dostępny w niektórych sklepach internetowych w Chinach, jak m.in. JD.com. Obywatelom Państwa Środka przyjdzie zapłacić za nowe urządzenie 9999 yuanów, czyli około 5600 złotych. Nie wiemy jednak, czy takiej ceny możemy spodziewać się w Polsce i innych krajach.

Zobacz również:

Oppo nie ujawniło do tej pory zbyt wielu informacji dotyczących smartwatcha, jednak szybkie spojrzenie na ofertę sklepu pozwala na zapoznanie się z designem, opcjami kolorystycznymi i niektórymi funkcjami nowego zegarka. Z opisu dowiadujemy się, że Oppo Watch 2 będzie napędzany przez procesor Apollo 4s, który, jak mówiły wcześniejsze przecieki, będzie pracował razem z chipem Snapdragon Wear 4100. Smartwatch umożliwi nam kontrolę nad aparatem sparowanego telefonu oraz będzie posiadać tryb gry. Nie wiemy do końca w jaki sposób możemy korzystać z mobilnych gier na zegarku, jednak Oppo z pewnością rozwieje nasze wątpliwości, kiedy zegarek trafi do pierwszych użytkowników.

Nad pracą całości kontrolę sprawował będzie system operacyjny ColorOS, jednak smartwatch będzie posiadał osobny system, który w rzeczywistym czasie będzie dbał o pracę i żywotność baterii. Zegarek ma także obsługiwać karty eSIM i łączność LTE oraz posiadać 16 GB pamięci masowej. Jak na smartwatch przystało, będzie posiadał także szereg funkcji monitorujących stan naszego zdrowia, jak monitorowanie stresu, oraz cykl treningowy. Dostępny będzie z kopertami w dwóch rozmiarach: 42 mm i 46 mm.

Możemy spodziewać się, że Oppo będzie potwierdzać, lub dementować niektóre z tych informacji w ciągu kilku najbliższych dni poprzedzających premierę zegarka, która ma odbyć się w przyszłym tygodniu.

Zobacz także: Gdzie jest Galaxy Watch 4 Active?