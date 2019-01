Oppo - co wiemy o nowej marce na polskim rynku?

Ostatniego dnia stycznia na polskim rynku pojawi się chińska marka Oppo - czwarty globalny dostawca smartfonów. A co wiemy na jego temat?

OPPO - co warto wiedzieć?

OPPO to producent, który rozpoczął swoją działalność w 2004 roku. Początkowo zajmował się produkcją aparatów do smartfonów, a kolejnym krokiem były własne urządzenia. Jako pierwsza marka wprowadził modele z kamerą przednią 5 i 16 Mpix oraz opracował technologię pięciokrotnego zoomu dla podwójnego systemu obiektywów. W 2012 roku jego smartfon Find 5 zdobył nagrodę iF Design Award za "Dark Screen". W 2014 roku firma stworzyła smartfon z pierwszą na świecie automatyczną kamerą obrotową - OPPO N3. W ostatnich latach OPPO wprowadziło na rynek linię produktów OPPO R - należące do niej modele R9, jak i R11, stały się najlepiej sprzedającymi się na świecie smartfonami z Androidem w 2016 i 2017 roku. Choć w Polsce producent to mało znany, obecnie na świecie smartfonów OPPO używa ponad 200 milionów osób, co czyni z niego czwartą markę świata. Współpracuje z doskonale znanym wszystkim producentem procesorów Qualcomm.

OPPO Find X

OPPO Find X to jeden z ostatnich modeli. Jego cechą charakterystyczną jest wyświetlacz o współczynniku wypełnienia frontu urządzenia 93,8%. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki ukryciu aparatów i innych sensorów w przesuwnym mechanizmie. Zyskał on tytuły „Najlepszy smartfon 2018 roku” według CNET i „Najlepszy gadżet 2018 roku” według Engadget. Do dnia dzisiejszego całkowita liczba różnych patentów na całym świece, które zastrzegł chiński producent, przekroczyła 32 000.

OPPO w Polsce

Oficjalny debiut marki w Polsce będzie mieć miejsce 31 stycznia 2019. Do tego czasu informacje o wprowadzanych na nasz rynek modelach i punktach sprzedaży trzymane są w ścisłej tajemnicy.

OPPO - ważne informacje

OPPO poinformowało, że udało się opracować technologię umożliwiającą bezstratny, 10-krotny zoom optyczny. Jest ona oparta na wspomnianej wcześniej technologii pięciokrotnego zoomu dla podwójnego systemu obiektywów. Składa się na nią setka opatentowanych rozwiązań, w tym teleobiektyw 159 mm. Prototypowy model smartfona używający tego rozwiązania zostanie zaprezentowany na Mobile World Congress (25 - 28 luty 2019).

Z tego, co wiemy, smartfon ma mieć czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu i na pewno będzie wykorzystywać rozwiązania znane z modelu R17 Pro, a są to m.in. aparat z zarządzaniem przez SI, zaawansowany tryb nocny, aparat 3D. Niestety, informacje o specyfikacji technicznej nie zostały podane, pozostaje więc czekać cierpliwie na MWC.

Oppo AX7 - pierwszy model w 2019 roku

Pierwszym modelem na 2019 rok jest Oppo AX7. Być może to właśnie on trafi na polski rynek? AX7 napędzają do działania procesory z serii Snapdragon 450, korzystające z 4GB RAM. Na dane użytkowników przeznaczono 64GB, co można zwiększyć za pomocą kart microSD. Smartfon ma wyświetlacz LCD IPS o przekątnej 6,2". Pokazuje obraz w jakości HD+. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 8.1. Zostało wyposażone w podwójny aparat tylny (13+2 Mpix) oraz przedni 16 Mpix. AX7 zasilany jest baterią o pojemności 4230 mAh.

OPPO AX7

Oppo AX7 nie ma wejścia słuchawkowego, dlatego jeśli chcemy posłuchać za jego pośrednictwem muzyki, konieczne będą słuchawki Bluetooth. Urządzenie trafi do sprzedaży w dwóch wersjach kolorystycznych - Glaring Gold i Glaze Blue - a cena sugerowana przez producenta to 319 USD, czyli ok. 1200 złotych.