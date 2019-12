Oppo demonstruje stabilizację obrazu w Reno3 Pro 5G

O modelu Reno3 Pro 5G mamy ostatnio sporo przecieków. Ale tym razem możemy pokazać oficjalny materiał od producenta.

Jedną z zalet Oppo Reno3 Pro 5G ma być zaawansowany mechanizm stabilizacji obrazu, umożliwiający idealne nagrywanie zdjęć niezależnie od sytuacji - nawet podczas tak ekstremalnego trzęsienia smartfonem, jak w trakcie jazdy na rowerze po górach. Być może został to tego użyty tryb podobny do Super Steady, jaki znajdziemy w niektórych modelach firmy Samsung, ale póki co producent nic o tym nie mówi. Oppo zaprezentowało klip, na którym można zobaczyć, jak wygląda stabilizacja obrazu w praktyce.

A poza tym na stronie Geekbench znalazły się wyniku testu tego urządzenia, działającego z procesorem Snapdragon 765G i 8GB RAM - oczywiście pod kontrolą systemu Android 10 z nakładką ColorOS 7. W przypadku jednego rdzenia wynik to 2847, przy teście wielu rdzeni - 7686 punktów. Co to oznacza? Ogólnie - mocny telefon, ale nie najmocniejszy. Wyniki są znacznie lepsze niż w przypadku średniaków, o budżetowcach nie mówiąc. Dla przykładu - plasujące się na niższej półce Samsung Galaxy A51 uzyskało odpowiednio 323 i 1185 punktów, zaś szykowany do premiery flaagowiec Samsung Galaxy S11 osiągnął wynik 5400 punktów w teście jednordzeniowym oraz 13700 w teście wielu. Pod względem wydajności będziemy mieć zatem solidnego średniaka.