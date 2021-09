Oppo i Kodak łączą siły. Oto limitowana edycja Find X3 Pro

Dwie firmy zawiązały partnerstwo, które ma na celu wprowadzenie nowego smartfona o zadziwiającym 50 MP aparacie. Zanim to jednak nastąpi, firmy postanowiły wypuścić limitowaną edycję już istniejącego modelu Oppo Find X3 Pro.

Jak sugerował raport na początku tego miesiąca, Oppo i Kodak współpracują ze sobą, aby zaprezentować nam nowego flagowca z podwójnymi aparatami 50 MP. Zanim to jednak nastąpi, firmy wprowadzą nową wersję kolorystyczną dla modelu Find X3 Pro, która ma przypominać aparat.

Nowy tylny panel jest srebrny i zawiera czarną skórę, co jest hołdem dla designu klasycznego Kodaka 35. Jesteśmy pewni, że nie jest to nowa wersja modelu Plus z pewnymi ulepszeniami, ponieważ numer modelu na naklejce to PEEM00 - taki sam jak oryginalny Find X3 Pro.

Zobacz również:

Źródło: Kamlesh Bhati / Sparrows News

W świecie smartfonów istnieje już wiele takich partnerstw między producentami a firmami zajmującymi się aparatami fotograficznymi, które przyniosły nam telefony z imponującą jakością aparatów - Huawei i Leica, Sony, vivo i Nokia z Zeissem, OnePlus i Hasselblad. Mamy nadzieję, że coś podobnego szykuje się w przypadku Oppo i Kodaka. Przekonamy się o tym jednak dopiero wtedy, gdy pojawi się kolejna odsłona serii Find X.