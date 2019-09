Oppo oficjalnym partnerem League of Legends, mobilna odsłona gry coraz bliżej?

Chiński producent urządzeń mobilnych - Oppo, został oficjalnym partnerem przebojowej gry typu MOBA - League of Legends.

League of Legends to obecnie jedna z najpopularniejszych marek związanych z e-sportem. Produkcja studia Riot Games cieszy się niesłabnącą popularnością już od 10 lat i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to przyszłości zmienić. Firmy Oppo oraz Riot Games poinformowały o nawiązaniu długoletniej współpracy, która potrwa przynajmniej do 2024 roku. Chiński producent smartfonów został jednym z głównych sponsorów najważniejszych turniejów e-sportowych związanych z League of Legends jak: Mid-Season Invitational, All-Star Event oraz World Championship.

Tym samym Oppo dołączyło to zacnego grona firm, które już teraz wspierają League of Legends, jak: Mastercard, Alienware czy Louis Vuitton. Dla chińskiego producent inwestycja w promocję sportu nie jest niczym nowym, wszak jest on związany m.in. z: zespołem piłkarskim FC Barcelona czy turniejem tenisowym - Wimbledon.

E-sport to szybko rozwijający się sport na całym świecie, a League of Legends stało się stylem życia dla wielu młodych ludzi w ostatnich latach. Jako marka zorientowana na konsumenta, Oppo zawsze szuka właściwego sposobu komunikacji z młodymi ludźmi, naszymi docelowymi odbiorcami. To świetny ruch dla Riot i Oppo, partnerstwo pozwoli nam nadal umacniać naszą więź z młodymi ludźmi. - Brian Shen, wiceprezes OPPO

Współpraca pomiędzy Oppo a Riot Games, może mieć jeszcze "drugie dno". Od lat spekuluje się o mobilnej odsłonie League of Legends, plotki te przybrały na sile w połowie bieżącego roku, kiedy to dziennikarze agencji Reutersa ujawnili, że prace nad wersją gry przeznaczoną na Androida i iOS-a, trwają już od ponad roku. Możliwe zatem, że Oppo chciało uprzedzić konkurencję i zapewnić sobie pewnego rodzaju wyłączność, np. na dodatkową zawartość przeznaczoną jedynie dla posiadaczy smartfonów chińskiego producenta (np. skórki postaci). Może to oznaczać również, że o "League of Legends Mobile" usłyszymy szybciej niż nam się wydaje.